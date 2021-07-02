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Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США
Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США - РИА Новости, 02.07.2021
Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:32
2021-07-02T16:42
константин ярошенко
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного обмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Москалькова 18 июня заявила, что отправит Лаврову списки находящихся в тюрьмах США россиян для возможного обмена, в частности, речь идет о Константине Ярошенко, Викторе Буте и целом ряде других людей."Да, письмо направлено (в МИД РФ – ред.)", - сказал собеседник агентства.Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
https://ria.ru/20210617/obmen-1737366188.html
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константин ярошенко, виктор бут, джо байден, женева (город), в мире, россия, сша
Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США
16:32 02.07.2021 (обновлено: 16:42 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного обмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Москалькова 18 июня заявила, что отправит Лаврову списки находящихся в тюрьмах США россиян для возможного обмена, в частности, речь идет о Константине Ярошенко, Викторе Буте и целом ряде других людей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:40Саммит Путина и Байдена
Песков ответил на вопрос о сроках обмена осужденными между Россией и США
"Да, письмо направлено (в МИД РФ – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 19:10
Посол США рассказал о работе с Россией по вопросу осужденных американцев
 
Константин ЯрошенкоВиктор БутДжо БайденЖенева (город)В миреРоссияСША
 
 
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