Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США
16:32 02.07.2021 (обновлено: 16:42 02.07.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного обмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Москалькова 18 июня заявила, что отправит Лаврову списки находящихся в тюрьмах США россиян для возможного обмена, в частности, речь идет о Константине Ярошенко, Викторе Буте и целом ряде других людей.
"Да, письмо направлено (в МИД РФ – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.