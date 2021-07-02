https://ria.ru/20210702/spisok-1739631788.html

Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США

Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США - РИА Новости, 02.07.2021

Москалькова направила Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:32

2021-07-02T16:32

2021-07-02T16:42

константин ярошенко

виктор бут

джо байден

женева (город)

в мире

россия

сша

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного обмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Москалькова 18 июня заявила, что отправит Лаврову списки находящихся в тюрьмах США россиян для возможного обмена, в частности, речь идет о Константине Ярошенко, Викторе Буте и целом ряде других людей."Да, письмо направлено (в МИД РФ – ред.)", - сказал собеседник агентства.Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

https://ria.ru/20210617/obmen-1737366188.html

https://ria.ru/20210627/amerikantsy-1738822298.html

женева (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин ярошенко, виктор бут, джо байден, женева (город), в мире, россия, сша