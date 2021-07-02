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Специалист назвал управу на телефонных спамеров
Специалист назвал управу на телефонных спамеров - РИА Новости, 02.07.2021
Специалист назвал управу на телефонных спамеров
Если ваш номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, и звонки раздаются буквально каждые две-три минуты, да еще и с разных номеров, это... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T01:16
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россия
технологии
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Если ваш номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, и звонки раздаются буквально каждые две-три минуты, да еще и с разных номеров, это настоящая проблема. Как с этим бороться, рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.По ее словам, не стоит никогда оставлять свой номер телефона, открывая ИП. Лучше завести временную сим-карту, потому что на следующий же день после заполнения анкеты на вас обрушится шквал звонков от банков, которые будут предлагать вам открыть счет.
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россия, технологии
Специалист назвал управу на телефонных спамеров
01:16 02.07.2021 (обновлено: 01:23 02.07.2021)
 
© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Fotolia / lavio

Эксперт посоветовал установить специальную программу для борьбы с телефонными спамерами

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Если ваш номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, и звонки раздаются буквально каждые две-три минуты, да еще и с разных номеров, это настоящая проблема. Как с этим бороться, рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.
"Начать можно с занесения каждого позвонившего в черный список - но, как правило, такой способ имеет минимальный эффект: спамеры тут же повторяют попытку с другого номера. Поэтому лучше установить специальную программу - определитель номера и блокировщик спам-звонков", - советует эксперт.
По ее словам, не стоит никогда оставлять свой номер телефона, открывая ИП. Лучше завести временную сим-карту, потому что на следующий же день после заполнения анкеты на вас обрушится шквал звонков от банков, которые будут предлагать вам открыть счет.
 
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