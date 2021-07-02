https://ria.ru/20210702/spamery-1739513031.html
Специалист назвал управу на телефонных спамеров
Специалист назвал управу на телефонных спамеров - РИА Новости, 02.07.2021
Специалист назвал управу на телефонных спамеров
Если ваш номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, и звонки раздаются буквально каждые две-три минуты, да еще и с разных номеров, это... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T01:16
2021-07-02T01:16
2021-07-02T01:23
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:225:3872:2403_1920x0_80_0_0_e9e4cd8b481aa0eb841917385c884aa3.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Если ваш номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, и звонки раздаются буквально каждые две-три минуты, да еще и с разных номеров, это настоящая проблема. Как с этим бороться, рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.По ее словам, не стоит никогда оставлять свой номер телефона, открывая ИП. Лучше завести временную сим-карту, потому что на следующий же день после заполнения анкеты на вас обрушится шквал звонков от банков, которые будут предлагать вам открыть счет.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
Специалист назвал управу на телефонных спамеров
01:16 02.07.2021 (обновлено: 01:23 02.07.2021)
Эксперт посоветовал установить специальную программу для борьбы с телефонными спамерами
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Если ваш номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, и звонки раздаются буквально каждые две-три минуты, да еще и с разных номеров, это настоящая проблема. Как с этим бороться, рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.
"Начать можно с занесения каждого позвонившего в черный список - но, как правило, такой способ имеет минимальный эффект: спамеры тут же повторяют попытку с другого номера. Поэтому лучше установить специальную программу - определитель номера и блокировщик спам-звонков", - советует эксперт.
По ее словам, не стоит никогда оставлять свой номер телефона, открывая ИП. Лучше завести временную сим-карту, потому что на следующий же день после заполнения анкеты на вас обрушится шквал звонков от банков, которые будут предлагать вам открыть счет.