https://ria.ru/20210702/spamery-1739513031.html

Специалист назвал управу на телефонных спамеров

Специалист назвал управу на телефонных спамеров - РИА Новости, 02.07.2021

Специалист назвал управу на телефонных спамеров

Если ваш номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, и звонки раздаются буквально каждые две-три минуты, да еще и с разных номеров, это... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T01:16

2021-07-02T01:16

2021-07-02T01:23

россия

технологии

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Если ваш номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, и звонки раздаются буквально каждые две-три минуты, да еще и с разных номеров, это настоящая проблема. Как с этим бороться, рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.По ее словам, не стоит никогда оставлять свой номер телефона, открывая ИП. Лучше завести временную сим-карту, потому что на следующий же день после заполнения анкеты на вас обрушится шквал звонков от банков, которые будут предлагать вам открыть счет.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, технологии