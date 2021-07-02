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Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать - РИА Новости, 02.07.2021
Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
Ожидалось, что с 1 июня автомобилистов ждут штрафы за вождение автомобиля летом на зимней резине, но этого не произошло. Никаких законов пока не принято,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T05:20
2021-07-02T05:20
позиция права
егор редин
россия
авто
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Ожидалось, что с 1 июня автомобилистов ждут штрафы за вождение автомобиля летом на зимней резине, но этого не произошло. Никаких законов пока не принято, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.По словам юриста, Минтранс предлагал также внести изменения в Правила движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, но и этот законопроект Дума пока не стала рассматривать. "Также в КоАП хотели внести ст. 16.10 "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств". Согласно законопроекту, оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей, но уточнений о том, что считать "брошенными" автомобилями на момент рассмотрения проекта, предложено не было. Изменения также не были узаконены", - резюмировал Редин.
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позиция права, егор редин, россия, авто
Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:20 02.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

Юрист сообщил, что водителей не станут штрафовать за езду летом на зимней резине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Ожидалось, что с 1 июня автомобилистов ждут штрафы за вождение автомобиля летом на зимней резине, но этого не произошло. Никаких законов пока не принято, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
"Если бы документ был утвержден постановлением правительства, то за передвижение на шипованных шинах с 1 июня стали бы наказывать штрафом в размере 500 рублей", - объяснил он.
По словам юриста, Минтранс предлагал также внести изменения в Правила движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, но и этот законопроект Дума пока не стала рассматривать.
"Также в КоАП хотели внести ст. 16.10 "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств". Согласно законопроекту, оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей, но уточнений о том, что считать "брошенными" автомобилями на момент рассмотрения проекта, предложено не было. Изменения также не были узаконены", - резюмировал Редин.
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 17:28
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Позиция праваЕгор РединРоссияАвто
 
 
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