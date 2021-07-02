https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739566502.html

Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж

Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 02.07.2021

Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж

Лейтенант запаса осужден на Кубани на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:30

2021-07-02T12:30

2021-07-02T12:30

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Лейтенант запаса осужден на Кубани на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Некий Андрей Пикула, как сказано в приговоре, выступал шпионом иностранного государства, собирая и передавая представителю зарубежных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.Суд установил, что молодого человека завербовали осенью 2018 года, предложив в обмен на его услуги "оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство на территории иностранного государства" (какого именно – не раскрывается).При этом суд счел "исключительной" совокупность смягчающих обстоятельств, в связи с чем назначил наказание ниже низшего предела соответствующей статьи УК РФ – "лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".Кроме того, молодой человек лишен воинского звания лейтенанта запаса.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, осужденный – житель Кубани. Где именно он ранее служил, не уточняется ввиду секретности дела.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210623/tsurkan-1738302483.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия