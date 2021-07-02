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Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 02.07.2021
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж
Лейтенант запаса осужден на Кубани на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:30
2021-07-02T12:30
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Лейтенант запаса осужден на Кубани на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Некий Андрей Пикула, как сказано в приговоре, выступал шпионом иностранного государства, собирая и передавая представителю зарубежных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.Суд установил, что молодого человека завербовали осенью 2018 года, предложив в обмен на его услуги "оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство на территории иностранного государства" (какого именно – не раскрывается).При этом суд счел "исключительной" совокупность смягчающих обстоятельств, в связи с чем назначил наказание ниже низшего предела соответствующей статьи УК РФ – "лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".Кроме того, молодой человек лишен воинского звания лейтенанта запаса.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, осужденный – житель Кубани. Где именно он ранее служил, не уточняется ввиду секретности дела.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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краснодарский край, происшествия
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж
12:30 02.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж в пользу другого государства

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Лейтенант запаса осужден на Кубани на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Некий Андрей Пикула, как сказано в приговоре, выступал шпионом иностранного государства, собирая и передавая представителю зарубежных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.
Суд установил, что молодого человека завербовали осенью 2018 года, предложив в обмен на его услуги "оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство на территории иностранного государства" (какого именно – не раскрывается).
"Осенью 2019 года Пикула осуществил сбор указанной информации и передал ее сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину", - сказано в релизе.
При этом суд счел "исключительной" совокупность смягчающих обстоятельств, в связи с чем назначил наказание ниже низшего предела соответствующей статьи УК РФ – "лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".
Кроме того, молодой человек лишен воинского звания лейтенанта запаса.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, осужденный – житель Кубани. Где именно он ранее служил, не уточняется ввиду секретности дела.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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