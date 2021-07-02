https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739566502.html
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 02.07.2021
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж
Лейтенант запаса осужден на Кубани на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:30
2021-07-02T12:30
2021-07-02T12:30
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/103869/61/1038696141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42d2f97cbde21b3d954bd4b69010f307.jpg
КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Лейтенант запаса осужден на Кубани на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Некий Андрей Пикула, как сказано в приговоре, выступал шпионом иностранного государства, собирая и передавая представителю зарубежных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.Суд установил, что молодого человека завербовали осенью 2018 года, предложив в обмен на его услуги "оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство на территории иностранного государства" (какого именно – не раскрывается).При этом суд счел "исключительной" совокупность смягчающих обстоятельств, в связи с чем назначил наказание ниже низшего предела соответствующей статьи УК РФ – "лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".Кроме того, молодой человек лишен воинского звания лейтенанта запаса.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, осужденный – житель Кубани. Где именно он ранее служил, не уточняется ввиду секретности дела.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210623/tsurkan-1738302483.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/103869/61/1038696141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a8e4e10d1bb1c71703040ed0d2e8af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж в пользу другого государства
КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости.
Лейтенант запаса осужден на Кубани на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
.
Некий Андрей Пикула, как сказано в приговоре, выступал шпионом иностранного государства, собирая и передавая представителю зарубежных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.
Суд установил, что молодого человека завербовали осенью 2018 года, предложив в обмен на его услуги "оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство на территории иностранного государства" (какого именно – не раскрывается).
"Осенью 2019 года Пикула осуществил сбор указанной информации и передал ее сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России
по Краснодарскому краю
. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину", - сказано в релизе.
При этом суд счел "исключительной" совокупность смягчающих обстоятельств, в связи с чем назначил наказание ниже низшего предела соответствующей статьи УК РФ – "лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".
Кроме того, молодой человек лишен воинского звания лейтенанта запаса.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, осужденный – житель Кубани. Где именно он ранее служил, не уточняется ввиду секретности дела.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.