https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739511523.html

СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО

СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО - РИА Новости, 02.07.2021

СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО

Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, передает портал издания Albanian... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T00:27

2021-07-02T00:27

2021-07-02T00:43

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БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, передает портал издания Albanian Daily News.Албанская полиция предоставила прокуратуре материалы для расследования в отношении граждан России Георгия Буданова и Владислава Черкасова, которые посетили страну во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе информации.Пятеро граждан Чехии, которых также заподозрили в шпионаже, въехали в Албанию 1 мая, до начала учений, и оставались в стране десять дней. Чехи, особенно Филип Чапек, вызвали пристальное внимание албанских властей после того, как они стали объезжать на взятом в аренду автомобиле окрестности военных баз и ненадолго задерживаться у них, что подтверждают данные GPS. Их подозревают также в том, что они фотографировали участвовавших в учениях военнослужащих НАТО.Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739456839.html

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россия, нато, албания, чехия, в мире