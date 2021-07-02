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СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО
СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО - РИА Новости, 02.07.2021
СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО
Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, передает портал издания Albanian... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T00:27
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БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, передает портал издания Albanian Daily News.Албанская полиция предоставила прокуратуре материалы для расследования в отношении граждан России Георгия Буданова и Владислава Черкасова, которые посетили страну во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе информации.Пятеро граждан Чехии, которых также заподозрили в шпионаже, въехали в Албанию 1 мая, до начала учений, и оставались в стране десять дней. Чехи, особенно Филип Чапек, вызвали пристальное внимание албанских властей после того, как они стали объезжать на взятом в аренду автомобиле окрестности военных баз и ненадолго задерживаться у них, что подтверждают данные GPS. Их подозревают также в том, что они фотографировали участвовавших в учениях военнослужащих НАТО.Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
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россия, нато, албания, чехия, в мире
СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО
00:27 02.07.2021 (обновлено: 00:43 02.07.2021)
 
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiВоеннослужащие во время учений
Военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati

Albanian Daily News: в Албании заподозрила граждан России и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, передает портал издания Albanian Daily News.
Албанская полиция предоставила прокуратуре материалы для расследования в отношении граждан России Георгия Буданова и Владислава Черкасова, которые посетили страну во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе информации.

"Прокуратура ранее поставила полиции специальные задачи, включая негласное наблюдение за отелем класса "люкс" в Тиране, чтобы определить, с кем там встречались граждане России. Выдвинутое в отношении них подозрение ведет к тому, что при попытке повторного въезда в Албанию главное управление полиции и отдел по борьбе с терроризмом будут немедленно оповещены", - передает издание.

Пятеро граждан Чехии, которых также заподозрили в шпионаже, въехали в Албанию 1 мая, до начала учений, и оставались в стране десять дней. Чехи, особенно Филип Чапек, вызвали пристальное внимание албанских властей после того, как они стали объезжать на взятом в аренду автомобиле окрестности военных баз и ненадолго задерживаться у них, что подтверждают данные GPS. Их подозревают также в том, что они фотографировали участвовавших в учениях военнослужащих НАТО.
Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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