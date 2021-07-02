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Уголовное дело экс-схимонаха Сергия передали в суд
Уголовное дело экс-схимонаха Сергия передали в суд - РИА Новости, 02.07.2021
Уголовное дело экс-схимонаха Сергия передали в суд
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) предстанет перед судом за самоуправство и склонение к самоубийству не менее десяти монахинь, сообщила пресс-служба СК... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:16
2021-07-02T17:26
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
москва
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) предстанет перед судом за самоуправство и склонение к самоубийству не менее десяти монахинь, сообщила пресс-служба СК РФ.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве."В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Романова (бывшего схимонаха Сергия). Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений... "склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство" ... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что вину бывший схимонах не признал.
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Уголовное дело экс-схимонаха Сергия передали в суд
17:16 02.07.2021 (обновлено: 17:26 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Уголовное дело экс-схимонаха Сергия передали в суд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) предстанет перед судом за самоуправство и склонение к самоубийству не менее десяти монахинь, сообщила пресс-служба СК РФ.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
"В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Романова (бывшего схимонаха Сергия). Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений... "склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство" ... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что вину бывший схимонах не признал.
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Среднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)МоскваПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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