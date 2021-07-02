Бирюков перечислил слагаемые "индекса счастья" москвичей
14:32 02.07.2021 (обновлено: 14:33 02.07.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков выступает на Moscow Urban Forum 2021
Заммэра Москвы Бирюков перечислил 14 слагаемых "индекса счастья" жителей столицы
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Индекс счастья" москвичей складывается из 14 основных направлений, среди которых вопросы комфорта, доступности коммуникаций, безопасности и благоустройства, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Говоря об "индексе счастья", мы называем сегодня 14 основных направлений, это то, что нас окружает - воздух, в первую очередь, уровень зеленых насаждений, комфорт в парках и скверах, улично-дорожная сеть. Это, конечно же, инженерия, получение комфорта каждый день в виде тепла, воды, электрической энергии, это вопросы безопасности, вопросы физической защищенности, это психологический климат от всего того, что окружает москвича", - сказал Бирюков журналистам.
По его словам, проводилось соответствующее исследование, показавшее, что в равных пропорциях москвичей интересуют все эти показатели.
"Говоря об удовлетворенности, мы видим, что Москва на сегодняшний день является одним из лидеров в создании городского счастья. Об этом говорят и международные заслуги - признание Москвы лучшей в создании комфортной среды", - добавил заммэра.