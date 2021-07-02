Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210702/schaste-1739596898.html
Бирюков перечислил слагаемые "индекса счастья" москвичей
Бирюков перечислил слагаемые "индекса счастья" москвичей - РИА Новости, 02.07.2021
Бирюков перечислил слагаемые "индекса счастья" москвичей
"Индекс счастья" москвичей складывается из 14 основных направлений, среди которых вопросы комфорта, доступности коммуникаций, безопасности и благоустройства,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:32
2021-07-02T14:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739565247_0:40:3070:1766_1920x0_80_0_0_6d4e8346831d4916e399c00ea1de2ed7.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Индекс счастья" москвичей складывается из 14 основных направлений, среди которых вопросы комфорта, доступности коммуникаций, безопасности и благоустройства, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, проводилось соответствующее исследование, показавшее, что в равных пропорциях москвичей интересуют все эти показатели."Говоря об удовлетворенности, мы видим, что Москва на сегодняшний день является одним из лидеров в создании городского счастья. Об этом говорят и международные заслуги - признание Москвы лучшей в создании комфортной среды", - добавил заммэра.
https://realty.ria.ru/20210701/blagoustroystvo-1739473454.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739565247_159:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_50c63f8efbba5870cf7625b14263db87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
Бирюков перечислил слагаемые "индекса счастья" москвичей
14:32 02.07.2021 (обновлено: 14:33 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков выступает на Moscow Urban Forum 2021
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков выступает на Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Заммэра Москвы Бирюков перечислил 14 слагаемых "индекса счастья" жителей столицы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Индекс счастья" москвичей складывается из 14 основных направлений, среди которых вопросы комфорта, доступности коммуникаций, безопасности и благоустройства, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Говоря об "индексе счастья", мы называем сегодня 14 основных направлений, это то, что нас окружает - воздух, в первую очередь, уровень зеленых насаждений, комфорт в парках и скверах, улично-дорожная сеть. Это, конечно же, инженерия, получение комфорта каждый день в виде тепла, воды, электрической энергии, это вопросы безопасности, вопросы физической защищенности, это психологический климат от всего того, что окружает москвича", - сказал Бирюков журналистам.
По его словам, проводилось соответствующее исследование, показавшее, что в равных пропорциях москвичей интересуют все эти показатели.
"Говоря об удовлетворенности, мы видим, что Москва на сегодняшний день является одним из лидеров в создании городского счастья. Об этом говорят и международные заслуги - признание Москвы лучшей в создании комфортной среды", - добавил заммэра.
Манежная площадь и Александровский сад в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 18:56MUF 2021
Стало известно, что нужно москвичам для счастья
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния