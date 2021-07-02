https://ria.ru/20210702/schaste-1739596898.html

Бирюков перечислил слагаемые "индекса счастья" москвичей

Бирюков перечислил слагаемые "индекса счастья" москвичей - РИА Новости, 02.07.2021

Бирюков перечислил слагаемые "индекса счастья" москвичей

"Индекс счастья" москвичей складывается из 14 основных направлений, среди которых вопросы комфорта, доступности коммуникаций, безопасности и благоустройства,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:32

2021-07-02T14:32

2021-07-02T14:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739565247_0:40:3070:1766_1920x0_80_0_0_6d4e8346831d4916e399c00ea1de2ed7.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Индекс счастья" москвичей складывается из 14 основных направлений, среди которых вопросы комфорта, доступности коммуникаций, безопасности и благоустройства, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, проводилось соответствующее исследование, показавшее, что в равных пропорциях москвичей интересуют все эти показатели."Говоря об удовлетворенности, мы видим, что Москва на сегодняшний день является одним из лидеров в создании городского счастья. Об этом говорят и международные заслуги - признание Москвы лучшей в создании комфортной среды", - добавил заммэра.

https://realty.ria.ru/20210701/blagoustroystvo-1739473454.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество