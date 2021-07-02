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Распространение коронавируса
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Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ
Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ - РИА Новости, 02.07.2021
Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ
Власти Москвы надеются, что новая мера в отношении больных с ОРВИ поможет быстрее выявлять заболевших COVID-19 и прерывать цепочку распространения вируса,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:30
2021-07-02T19:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что новая мера в отношении больных с ОРВИ поможет быстрее выявлять заболевших COVID-19 и прерывать цепочку распространения вируса, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.Ранее заммэра сообщила, что с пятницы в Москве все случаи заболевания ОРВИ приравниваются к коронавирусу, больные должны будут соблюдать самоизоляцию."Надеюсь, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение и таким образом снизить количество тяжёлых случаев. С другой стороны, позволит быстрее прерывать цепочки распространения вируса", — сообщила Ракова.
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Ракова: "Болеющих ОРВИ будут приравнивать к пациентам с ковидом"
Всех болеющих ОРВИ москвичей с сегодняшнего дня медики будут приравнивать к пациентам с ковидом. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова. До получения результатов экспресс-теста, дополняющего ПЦР на коронавирус, больные ОРВИ будут обязаны соблюдать домашний режим.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ
12:30 02.07.2021 (обновлено: 19:27 02.07.2021)
 

Ракова заявила, новые меры помогут быстрее выявлять заболевших COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что новая мера в отношении больных с ОРВИ поможет быстрее выявлять заболевших COVID-19 и прерывать цепочку распространения вируса, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Ранее заммэра сообщила, что с пятницы в Москве все случаи заболевания ОРВИ приравниваются к коронавирусу, больные должны будут соблюдать самоизоляцию.
"Надеюсь, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение и таким образом снизить количество тяжёлых случаев. С другой стороны, позволит быстрее прерывать цепочки распространения вируса", — сообщила Ракова.
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