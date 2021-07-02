https://ria.ru/20210702/samoizolyatsiya-1739566779.html
Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ
Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ - РИА Новости, 02.07.2021
Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ
Власти Москвы надеются, что новая мера в отношении больных с ОРВИ поможет быстрее выявлять заболевших COVID-19 и прерывать цепочку распространения вируса,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:30
2021-07-02T12:30
2021-07-02T19:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739592433_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d27e4d418b3592a3650587e7d7ed3148.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что новая мера в отношении больных с ОРВИ поможет быстрее выявлять заболевших COVID-19 и прерывать цепочку распространения вируса, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.Ранее заммэра сообщила, что с пятницы в Москве все случаи заболевания ОРВИ приравниваются к коронавирусу, больные должны будут соблюдать самоизоляцию."Надеюсь, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение и таким образом снизить количество тяжёлых случаев. С другой стороны, позволит быстрее прерывать цепочки распространения вируса", — сообщила Ракова.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739592433_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9387ee5268a8d4401ddaf1d16ec69e44.jpg
Ракова: "Болеющих ОРВИ будут приравнивать к пациентам с ковидом"
Всех болеющих ОРВИ москвичей с сегодняшнего дня медики будут приравнивать к пациентам с ковидом. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова. До получения результатов экспресс-теста, дополняющего ПЦР на коронавирус, больные ОРВИ будут обязаны соблюдать домашний режим.
2021-07-02T12:30
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ
12:30 02.07.2021 (обновлено: 19:27 02.07.2021)
Ракова заявила, новые меры помогут быстрее выявлять заболевших COVID-19