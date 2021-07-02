https://ria.ru/20210702/samoizolyatsiya-1739566779.html

Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ

Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ - РИА Новости, 02.07.2021

Власти Москвы объяснили введение самоизоляции для больных с ОРВИ

Власти Москвы надеются, что новая мера в отношении больных с ОРВИ поможет быстрее выявлять заболевших COVID-19 и прерывать цепочку распространения вируса,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:30

2021-07-02T12:30

2021-07-02T19:27

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что новая мера в отношении больных с ОРВИ поможет быстрее выявлять заболевших COVID-19 и прерывать цепочку распространения вируса, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.Ранее заммэра сообщила, что с пятницы в Москве все случаи заболевания ОРВИ приравниваются к коронавирусу, больные должны будут соблюдать самоизоляцию."Надеюсь, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение и таким образом снизить количество тяжёлых случаев. С другой стороны, позволит быстрее прерывать цепочки распространения вируса", — сообщила Ракова.

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2021

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Ракова: "Болеющих ОРВИ будут приравнивать к пациентам с ковидом" Всех болеющих ОРВИ москвичей с сегодняшнего дня медики будут приравнивать к пациентам с ковидом. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова. До получения результатов экспресс-теста, дополняющего ПЦР на коронавирус, больные ОРВИ будут обязаны соблюдать домашний режим. 2021-07-02T12:30 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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