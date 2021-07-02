https://ria.ru/20210702/rosgvardiya-1739670707.html

На Украине отреагировали на закон о праве Росгвардии оцеплять акватории

На Украине отреагировали на закон о праве Росгвардии оцеплять акватории - РИА Новости, 02.07.2021

На Украине отреагировали на закон о праве Росгвардии оцеплять акватории

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко считает, что закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T19:08

2021-07-02T19:08

2021-07-02T19:08

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россия

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КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко считает, что закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения "грубо пренебрегает правами Украины" и угрожает ее нацбезопасности.Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал подписал закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В пояснительной записке к документу авторы отмечали, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов. Кроме того, сотрудники ведомства обеспечивают безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым"."Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства касательно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - говорится в заявлении Николенко, которое приводится на сайте МИД Украины.Он считает, что данные действия РФ требуют немедленной реакции со стороны международного сообщества.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210702/voyna-1739650180.html

https://ria.ru/20210702/krym-1739581234.html

россия

республика крым

севастополь

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олег николенко, россия, мид украины, верховная рада украины, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире