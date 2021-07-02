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В Москве начнут ревакцинацию от COVID-19 постояльцев домов престарелых

В Москве начнут ревакцинацию от COVID-19 постояльцев домов престарелых - РИА Новости, 02.07.2021

В Москве начнут ревакцинацию от COVID-19 постояльцев домов престарелых

Ревакцинацию от COVID-19 проживающих в домах престарелых начнут в Москве на следующей неделе, сообщил глава столичного департамента труда и соцзащиты населения... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:27

2021-07-02T17:27

2021-07-02T17:30

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ревакцинацию от COVID-19 проживающих в домах престарелых начнут в Москве на следующей неделе, сообщил глава столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак.По его словам, в январе этого года 97% людей, проживающих в домах престарелых, бесплатно вакцинировали от коронавируса двумя компонентами препарата "Спутник V"."Буквально на следующей неделе, мы обсуждали это с руководством, мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, и мы будем снова вакцинировать этих людей", - сказал Стружак в рамках Московского урбанистического форума.

москва

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2021

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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-07-02T17:27 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество