https://ria.ru/20210702/rabochiy-1739681993.html

СК расследует гибель рабочего на съемочной площадке в Москве

СК расследует гибель рабочего на съемочной площадке в Москве - РИА Новости, 02.07.2021

СК расследует гибель рабочего на съемочной площадке в Москве

Следователи расследуют факт гибели рабочего на съемочной площадке на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:08

2021-07-02T20:08

2021-07-02T20:08

россия

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи расследуют факт гибели рабочего на съемочной площадке на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.По данным следствия, 31 мая мужчина устанавливал декорации в съемочном павильоне в Москве. В ходе работы произошло их обрушение, в результате чего рабочий пострадал. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей... "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие установит лиц, допустивших нарушение правил безопасности при ведении работ, а также даст правовую оценку действиям должностных лиц организации.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что монтажник погиб из-за упавших декораций на съемках фильма "Нюрнберг". Пресс-служба фильма в разговоре с РИА Новости эту информацию опровергла.

https://ria.ru/20210630/rabochie-1739161210.html

https://ria.ru/20210611/delo-1736568692.html

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россия, юлия иванова, москва, происшествия