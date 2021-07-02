https://ria.ru/20210702/prichina-1739551258.html
Ракова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Ракова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.07.2021
Ракова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва справляется с эпидемией коронавируса, несмотря на всю сложность ситуации, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:29
2021-07-02T11:29
2021-07-02T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москва справляется с эпидемией коронавируса, несмотря на всю сложность ситуации, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По ее словам, с июня в городе наблюдается резкая вспышка заболеваемости COVID-19, основная причина которой новый штамм — индийский. Из-за этого власти включили в борьбу с вирусом и другие больницы. Ракова выразила надежду, что их вернут в привычный режим работы, когда число заболевших начнет снижаться. Кроме того, Москва в любом случае оставит резервные инфекционные мощности, чтобы разворачивать их при необходимости. Серьезных пробелов городской системе здравоохранения нет, добавила она."Конечно, огромный пресс, под которым городу, всей управленческой команде и, в первую очередь, медицине, приходится жить полтора года, сильно всех изматывает", — сказала заммэра на Московском урбанистическом форуме.Однако, город, как подчеркнула Ракова, продолжает жить практически полноценной жизнью, с минимальными ограничениями.Говоря о вакцинации, она отметила, что первый компонент вакцины от коронавируса получили около 2,6 миллиона москвичей.
https://ria.ru/20210621/revaktsinatsiya-1737912650.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Заммэра Ракова назвала причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве индийский штамм
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москва
справляется с эпидемией коронавируса
, несмотря на всю сложность ситуации, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
По ее словам, с июня в городе наблюдается резкая вспышка заболеваемости COVID-19, основная причина которой новый штамм — индийский. Из-за этого власти включили в борьбу с вирусом и другие больницы. Ракова выразила надежду, что их вернут в привычный режим работы, когда число заболевших начнет снижаться.
Кроме того, Москва в любом случае оставит резервные инфекционные мощности, чтобы разворачивать их при необходимости. Серьезных пробелов городской системе здравоохранения нет, добавила она.
"Конечно, огромный пресс, под которым городу, всей управленческой команде и, в первую очередь, медицине, приходится жить полтора года, сильно всех изматывает", — сказала заммэра на Московском урбанистическом форуме.
Однако, город, как подчеркнула Ракова, продолжает жить практически полноценной жизнью, с минимальными ограничениями.
Говоря о вакцинации, она отметила, что первый компонент вакцины от коронавируса получили около 2,6 миллиона москвичей.