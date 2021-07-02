https://ria.ru/20210702/prichina-1739551258.html

Ракова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Ракова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.07.2021

Ракова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва справляется с эпидемией коронавируса, несмотря на всю сложность ситуации, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:29

2021-07-02T11:29

2021-07-02T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547727_0:337:3041:2047_1920x0_80_0_0_5731edb32b6c2037ffc677a1123ce86c.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москва справляется с эпидемией коронавируса, несмотря на всю сложность ситуации, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По ее словам, с июня в городе наблюдается резкая вспышка заболеваемости COVID-19, основная причина которой новый штамм — индийский. Из-за этого власти включили в борьбу с вирусом и другие больницы. Ракова выразила надежду, что их вернут в привычный режим работы, когда число заболевших начнет снижаться. Кроме того, Москва в любом случае оставит резервные инфекционные мощности, чтобы разворачивать их при необходимости. Серьезных пробелов городской системе здравоохранения нет, добавила она."Конечно, огромный пресс, под которым городу, всей управленческой команде и, в первую очередь, медицине, приходится жить полтора года, сильно всех изматывает", — сказала заммэра на Московском урбанистическом форуме.Однако, город, как подчеркнула Ракова, продолжает жить практически полноценной жизнью, с минимальными ограничениями.Говоря о вакцинации, она отметила, что первый компонент вакцины от коронавируса получили около 2,6 миллиона москвичей.

https://ria.ru/20210621/revaktsinatsiya-1737912650.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество