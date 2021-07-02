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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210702/pomosch-1739604120.html
В ДУМ РТ рассказали о помощи тяжелобольным
В ДУМ РТ рассказали о помощи тяжелобольным - РИА Новости, 02.07.2021
В ДУМ РТ рассказали о помощи тяжелобольным
За последние шесть месяцев благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал финансовую помощь 84... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:50
2021-07-02T14:50
религия и мировоззрение
москва
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 2 июл – РИА-Новости. За последние шесть месяцев благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал финансовую помощь 84 тяжелобольным и взрослым, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията. "Средства для лечения были собраны от неравнодушных мусульман за счет садака (добровольной милостыни - прим.ред.) и закята (обязательного пожертвования для мусульман - прим.ред.). С 2016 года около 400 нуждающихся в лечении смогли получить финансовую помощь от фонда "Закят", - отметили в ДУМ РТ. Фонд также оказывает продовольственную помощь: за первое полугодие 2021 года нуждающимся передали 1171 продуктовый наборов. Кроме того, с 2016 года "Закят" проводит регулярные благотворительные обеды для бездомных, сирот, людей с ограниченными возможностями, одиноких пожилых и студентов."Еще одним важным проектом в деле поддержки тяжелобольных детей является "Центр социализации детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста и их родителей "Хаят". Он был создан с целью социализации "особенных" детей, воспитания в них навыков самостоятельности и социально-бытового ориентирования", - пояснили в муфтияте. Центр "Хаят" можно посетить совершенно бесплатно. За прошедшие полгода курсы посетили около 100 семей.
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60
москва, республика татарстан (татарстан)

В ДУМ РТ рассказали о помощи тяжелобольным

14:50 02.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАпанаевская мечеть (Байская)
Апанаевская мечеть (Байская) - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА-Новости. За последние шесть месяцев благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал финансовую помощь 84 тяжелобольным и взрослым, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията.
"Средства для лечения были собраны от неравнодушных мусульман за счет садака (добровольной милостыни - прим.ред.) и закята (обязательного пожертвования для мусульман - прим.ред.). С 2016 года около 400 нуждающихся в лечении смогли получить финансовую помощь от фонда "Закят", - отметили в ДУМ РТ.
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 11:40Религия и мировоззрение
Мусульмане Татарстана начали собирать пожертвования нуждающимся в Рамадан
Фонд также оказывает продовольственную помощь: за первое полугодие 2021 года нуждающимся передали 1171 продуктовый наборов. Кроме того, с 2016 года "Закят" проводит регулярные благотворительные обеды для бездомных, сирот, людей с ограниченными возможностями, одиноких пожилых и студентов.
"Еще одним важным проектом в деле поддержки тяжелобольных детей является "Центр социализации детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста и их родителей "Хаят". Он был создан с целью социализации "особенных" детей, воспитания в них навыков самостоятельности и социально-бытового ориентирования", - пояснили в муфтияте.
Центр "Хаят" можно посетить совершенно бесплатно. За прошедшие полгода курсы посетили около 100 семей.
 
Религия и мировоззрениеМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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