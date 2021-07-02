https://ria.ru/20210702/pomosch-1739604120.html

В ДУМ РТ рассказали о помощи тяжелобольным

В ДУМ РТ рассказали о помощи тяжелобольным - РИА Новости, 02.07.2021

В ДУМ РТ рассказали о помощи тяжелобольным

За последние шесть месяцев благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал финансовую помощь 84... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:50

2021-07-02T14:50

2021-07-02T14:50

религия и мировоззрение

москва

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 2 июл – РИА-Новости. За последние шесть месяцев благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал финансовую помощь 84 тяжелобольным и взрослым, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията. "Средства для лечения были собраны от неравнодушных мусульман за счет садака (добровольной милостыни - прим.ред.) и закята (обязательного пожертвования для мусульман - прим.ред.). С 2016 года около 400 нуждающихся в лечении смогли получить финансовую помощь от фонда "Закят", - отметили в ДУМ РТ. Фонд также оказывает продовольственную помощь: за первое полугодие 2021 года нуждающимся передали 1171 продуктовый наборов. Кроме того, с 2016 года "Закят" проводит регулярные благотворительные обеды для бездомных, сирот, людей с ограниченными возможностями, одиноких пожилых и студентов."Еще одним важным проектом в деле поддержки тяжелобольных детей является "Центр социализации детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста и их родителей "Хаят". Он был создан с целью социализации "особенных" детей, воспитания в них навыков самостоятельности и социально-бытового ориентирования", - пояснили в муфтияте. Центр "Хаят" можно посетить совершенно бесплатно. За прошедшие полгода курсы посетили около 100 семей.

https://ria.ru/20210423/milostynya-1729597663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, республика татарстан (татарстан)