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Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла - РИА Новости, 02.07.2021
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
Облачная погода, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:10
2021-07-02T08:10
2021-07-02T08:10
александр синенков
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе составит плюс 21-23, по области от 19 до 24 тепла", - сообщил Синенков.Ветер северный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
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александр синенков, погода, центр "фобос", москва, общество
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
Облачная погода, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу