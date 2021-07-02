https://ria.ru/20210702/pogoda-1739523013.html

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла - РИА Новости, 02.07.2021

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла

Облачная погода, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:10

2021-07-02T08:10

2021-07-02T08:10

александр синенков

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе составит плюс 21-23, по области от 19 до 24 тепла", - сообщил Синенков.Ветер северный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210702/zhara-1739515421.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, центр "фобос", москва, общество