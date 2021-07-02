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Саратовский фельдшер выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID

Саратовский фельдшер выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID - РИА Новости, 02.07.2021

Саратовский фельдшер выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID

Фельдшер в Саратовской области выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, такие факты нужно жестко пресекать, заявил губернатор Валерий... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:07

2021-07-02T12:07

2021-07-02T12:07

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

саратовская область

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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Фельдшер в Саратовской области выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, такие факты нужно жестко пресекать, заявил губернатор Валерий Радаев."Выявлен факт того, что фельдшер одного из медучреждений области предоставлял поддельные сертификаты о вакцинации. Это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет о здоровье людей. Никакие манипуляции непозволительны", - цитирует слова Радаева его пресс-служба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210629/klishas-1739055060.html

саратовская область

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, саратовская область