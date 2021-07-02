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Саратовский фельдшер выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID
Саратовский фельдшер выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID - РИА Новости, 02.07.2021
Саратовский фельдшер выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID
Фельдшер в Саратовской области выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, такие факты нужно жестко пресекать, заявил губернатор Валерий... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:07
2021-07-02T12:07
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
саратовская область
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Фельдшер в Саратовской области выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, такие факты нужно жестко пресекать, заявил губернатор Валерий Радаев."Выявлен факт того, что фельдшер одного из медучреждений области предоставлял поддельные сертификаты о вакцинации. Это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет о здоровье людей. Никакие манипуляции непозволительны", - цитирует слова Радаева его пресс-служба в Telegram-канале.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, саратовская область
Саратовский фельдшер выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID
12:07 02.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Саратовский фельдшер выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Фельдшер в Саратовской области выдавал поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, такие факты нужно жестко пресекать, заявил губернатор Валерий Радаев.
"Выявлен факт того, что фельдшер одного из медучреждений области предоставлял поддельные сертификаты о вакцинации. Это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет о здоровье людей. Никакие манипуляции непозволительны", - цитирует слова Радаева его пресс-служба в Telegram-канале.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:00Распространение коронавируса
Клишас призвал обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСаратовская область
 
 
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