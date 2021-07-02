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В Ялте открыли часть пляжей для купания

В Ялте открыли часть пляжей для купания - РИА Новости, 02.07.2021

В Ялте открыли часть пляжей для купания

Ялта открывает часть пляжей, закрытых две недели назад из-за паводка, купаться можно на побережье от Фороса до Алупки, сообщила глава администрации города Янина РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:23

2021-07-02T10:23

2021-07-02T13:56

туризм

новости - туризм

подтопления в крыму

форос

янина павленко

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Ялта открывает часть пляжей, закрытых две недели назад из-за паводка, купаться можно на побережье от Фороса до Алупки, сообщила глава администрации города Янина Павленко."С сегодняшнего утра мы начинаем открывать пляжи от Фороса до Алупки", - сообщила Павленко на своей странице в соцсети Facebook.При этом, мэр призвала воздержаться от купания на остальных пляжах до получения заключения Роспотребнадзора о соответствии воды нормам. Актуальные списки открытых пляжей будут обновляться в соцсетях главы администрации. На сегодня в него входят 22 пляжа из 86."Обращаю внимание - пробы воды на пляже "Воронцовские купальни" в Алупке, а также на других пляжах Ялты, не попавших в данный перечень, не соответствуют СанПин, поэтому запрет на купание сохраняется", - подчеркнула Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210628/uscherb-1738962648.html

форос

керчь

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туризм, новости - туризм, подтопления в крыму, форос, янина павленко, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)