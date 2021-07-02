Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/plyazh-1739537601.html
В Ялте открыли часть пляжей для купания
В Ялте открыли часть пляжей для купания - РИА Новости, 02.07.2021
В Ялте открыли часть пляжей для купания
Ялта открывает часть пляжей, закрытых две недели назад из-за паводка, купаться можно на побережье от Фороса до Алупки, сообщила глава администрации города Янина РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:23
2021-07-02T13:56
туризм
новости - туризм
подтопления в крыму
форос
янина павленко
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Ялта открывает часть пляжей, закрытых две недели назад из-за паводка, купаться можно на побережье от Фороса до Алупки, сообщила глава администрации города Янина Павленко."С сегодняшнего утра мы начинаем открывать пляжи от Фороса до Алупки", - сообщила Павленко на своей странице в соцсети Facebook.При этом, мэр призвала воздержаться от купания на остальных пляжах до получения заключения Роспотребнадзора о соответствии воды нормам. Актуальные списки открытых пляжей будут обновляться в соцсетях главы администрации. На сегодня в него входят 22 пляжа из 86."Обращаю внимание - пробы воды на пляже "Воронцовские купальни" в Алупке, а также на других пляжах Ялты, не попавших в данный перечень, не соответствуют СанПин, поэтому запрет на купание сохраняется", - подчеркнула Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210628/uscherb-1738962648.html
форос
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, подтопления в крыму, форос, янина павленко, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Ялте открыли часть пляжей для купания
10:23 02.07.2021 (обновлено: 13:56 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Мэр Ялты сообщила об открытии части пляжей, закрытых ранее из-за паводка

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Ялта открывает часть пляжей, закрытых две недели назад из-за паводка, купаться можно на побережье от Фороса до Алупки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"С сегодняшнего утра мы начинаем открывать пляжи от Фороса до Алупки", - сообщила Павленко на своей странице в соцсети Facebook.
При этом, мэр призвала воздержаться от купания на остальных пляжах до получения заключения Роспотребнадзора о соответствии воды нормам. Актуальные списки открытых пляжей будут обновляться в соцсетях главы администрации. На сегодня в него входят 22 пляжа из 86.
"Обращаю внимание - пробы воды на пляже "Воронцовские купальни" в Алупке, а также на других пляжах Ялты, не попавших в данный перечень, не соответствуют СанПин, поэтому запрет на купание сохраняется", - подчеркнула Павленко.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Последствия ливня в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 19:52
В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения
 
ТуризмНовости - ТуризмПодтопления в КрымуФоросЯнина ПавленкоКерчьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния