https://ria.ru/20210702/pandemiya-1739549627.html

Попова заявила, что пандемия коронавируса не будет последней

Попова заявила, что пандемия коронавируса не будет последней - РИА Новости, 02.07.2021

Попова заявила, что пандемия коронавируса не будет последней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня очевидно, что COVID-19 - это не последняя в истории человечества пандемия. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:21

2021-07-02T11:21

2021-07-02T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня очевидно, что COVID-19 - это не последняя в истории человечества пандемия."Конечно, сегодня очевидно, это не последняя в истории человечества такая пандемия", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.

https://ria.ru/20210702/nachalo-1739535385.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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