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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/pandemiya-1739549627.html
Попова заявила, что пандемия коронавируса не будет последней
Попова заявила, что пандемия коронавируса не будет последней - РИА Новости, 02.07.2021
Попова заявила, что пандемия коронавируса не будет последней
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня очевидно, что COVID-19 - это не последняя в истории человечества пандемия. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:21
2021-07-02T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня очевидно, что COVID-19 - это не последняя в истории человечества пандемия."Конечно, сегодня очевидно, это не последняя в истории человечества такая пандемия", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова заявила, что пандемия коронавируса не будет последней
11:21 02.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Анна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Попова заявила, что пандемия коронавируса не будет последней в истории человечества

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня очевидно, что COVID-19 - это не последняя в истории человечества пандемия.
"Конечно, сегодня очевидно, это не последняя в истории человечества такая пандемия", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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