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Немцы указали на "стратегическую ошибку" Запада в отношении России
Немцы указали на "стратегическую ошибку" Запада в отношении России - РИА Новости, 02.07.2021
Немцы указали на "стратегическую ошибку" Запада в отношении России
Читатели немецкой газеты Der Spiegel прокомментировали слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T02:20
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россия
хайко маас
китай
европа
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel прокомментировали слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, поскольку это приведет к сближению Москвы с Пекином.Такое заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделал во вторник после разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве."Большая стратегическая ошибка западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не "привязали" Россию к Западу еще в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада", - считает Frank-oLnWVjXWR."Я не поклонник нынешнего нашего министра иностранных дел, но в данном случае, насчет опасности изоляции России от совершенно прав", - полагает Manfred-hkemnKTGg."Пора нашим соседям в Польше и другим друзьям на востоке похоронить свою отдельную холодную войну друг с другом. Франция и Германия показали, что из врагов могут получаться друзья. В Польше и странах Прибалтики русофобия очень распространена. Но Советы оставили их в покое уже 30 лет назад", - подытожил Hdwinkel.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, хайко маас, китай, европа, в мире
Немцы указали на "стратегическую ошибку" Запада в отношении России
02:20 02.07.2021 (обновлено: 02:21 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПриродно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве
Природно-ландшафтный парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читатели немецкой газеты Spiegel указали на "стратегическую ошибку" Запада в отношении России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel прокомментировали слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, поскольку это приведет к сближению Москвы с Пекином.
Такое заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделал во вторник после разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве.
"Большая стратегическая ошибка западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не "привязали" Россию к Западу еще в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада", - считает Frank-oLnWVjXWR.
"Я не поклонник нынешнего нашего министра иностранных дел, но в данном случае, насчет опасности изоляции России от совершенно прав", - полагает Manfred-hkemnKTGg.
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"Пора нашим соседям в Польше и другим друзьям на востоке похоронить свою отдельную холодную войну друг с другом. Франция и Германия показали, что из врагов могут получаться друзья. В Польше и странах Прибалтики русофобия очень распространена. Но Советы оставили их в покое уже 30 лет назад", - подытожил Hdwinkel.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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