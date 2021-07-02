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Немцы указали на "стратегическую ошибку" Запада в отношении России

Немцы указали на "стратегическую ошибку" Запада в отношении России - РИА Новости, 02.07.2021

Немцы указали на "стратегическую ошибку" Запада в отношении России

Читатели немецкой газеты Der Spiegel прокомментировали слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:20

2021-07-02T02:20

2021-07-02T02:21

россия

хайко маас

китай

европа

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel прокомментировали слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, поскольку это приведет к сближению Москвы с Пекином.Такое заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделал во вторник после разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве."Большая стратегическая ошибка западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не "привязали" Россию к Западу еще в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада", - считает Frank-oLnWVjXWR."Я не поклонник нынешнего нашего министра иностранных дел, но в данном случае, насчет опасности изоляции России от совершенно прав", - полагает Manfred-hkemnKTGg."Пора нашим соседям в Польше и другим друзьям на востоке похоронить свою отдельную холодную войну друг с другом. Франция и Германия показали, что из врагов могут получаться друзья. В Польше и странах Прибалтики русофобия очень распространена. Но Советы оставили их в покое уже 30 лет назад", - подытожил Hdwinkel.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, хайко маас, китай, европа, в мире