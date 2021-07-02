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Вильфанд назвал регионы с большим дефицитом осадков
Вильфанд назвал регионы с большим дефицитом осадков - РИА Новости, 02.07.2021
Вильфанд назвал регионы с большим дефицитом осадков
Заметный дефицит осадков сложился в нынешнем году в ряде регионов Поволжья, Урала и Кавказа, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:31
2021-07-02T03:31
2021-07-02T03:31
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заметный дефицит осадков сложился в нынешнем году в ряде регионов Поволжья, Урала и Кавказа, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Чувашской республике 79% от нормы с апреля по июнь, но есть регионы, которые еще больше подвержены отсутствию осадков. В Татарстане 65% за эти три месяца осадков было, в Пермском крае 75%, в Оренбургском крае - 71%, в Башкортостане - 51% от нормы. Только половина в регионе, который и так не очень богат на осадки. Это говорит о возможной засушливости", - сказал Вильфанд.Он отметил, что пока метеорологи не объявляют засуху, но следят за ситуацией."Где еще сильный дефицит? В Дагестане - 62% от нормы, в Чеченской республике - 69 %, а наиболее сильно ощущается дефицит в Уральском федеральном округе: в Свердловской области - 55% от нормы, в Челябинской области - 46%, в Курганской области - 22%. Конечно же, на юге Урала засушливая ситуация… В Тюменской области - 55% от нормы", - заявил Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Вильфанд назвал регионы с большим дефицитом осадков
В Гидрометцентре назвали регионы с большим дефицитом осадков