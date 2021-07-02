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Специалист предупредил, когда нельзя платить картой в интернет-магазине
Специалист предупредил, когда нельзя платить картой в интернет-магазине - РИА Новости, 02.07.2021
Специалист предупредил, когда нельзя платить картой в интернет-магазине
Восемьдесят пять процентов интернет-покупок оплачиваются банковскими картами. Поэтому, чтобы не попасть в руки мошенников, нужно помнить, что есть ряд сайтов,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:18
2021-07-02T03:18
2021-07-02T03:18
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Восемьдесят пять процентов интернет-покупок оплачиваются банковскими картами. Поэтому, чтобы не попасть в руки мошенников, нужно помнить, что есть ряд сайтов, на которых нельзя вводить личные данные, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов.Он советует при покупке товаров в интернете выбирать оплату банковской картой напрямую, а не переводить средства в интернет-кошельки, которые очень часто становятся мишенью мошенников. Тарасов предупреждает, что привязанная к сайту карта, а вместе с ней и ваши данные уязвима. Нельзя также вводить данные карты на незащищенном сайте – сайты оплаты обязательно должны содержать знак "замочка" в адресной строке, предостерегает .
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Специалист предупредил, когда нельзя платить картой в интернет-магазине
Эксперт посоветовал не пользоваться онлайн-кошельками при покупках в интернет-магазинах