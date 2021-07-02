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Культура
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Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T02:17
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культура
любовь омельченко
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Причиной смерти артистки стал коронавирус.Как говорится в заявлении Союза, актриса ушла из жизни 29 июня.Омельченко родилась в 1947 году, ее фильмография насчитывает 50 работ, включая такие картины, как "Бумер", "Хозяйка детского дома", "Возвращение "Броненосца"", "Солдаты", "Две судьбы".
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любовь омельченко, коронавирус covid-19, россия
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
02:17 02.07.2021 (обновлено: 02:19 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Актриса из фильма "Бумер" Любовь Омельченко умерла от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Причиной смерти артистки стал коронавирус.
Как говорится в заявлении Союза, актриса ушла из жизни 29 июня.
Омельченко родилась в 1947 году, ее фильмография насчитывает 50 работ, включая такие картины, как "Бумер", "Хозяйка детского дома", "Возвращение "Броненосца"", "Солдаты", "Две судьбы".
 
КультураЛюбовь ОмельченкоКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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