https://ria.ru/20210702/omelchenko-1739514194.html

Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса

Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса

Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:17

2021-07-02T02:17

2021-07-02T02:19

культура

любовь омельченко

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Причиной смерти артистки стал коронавирус.Как говорится в заявлении Союза, актриса ушла из жизни 29 июня.Омельченко родилась в 1947 году, ее фильмография насчитывает 50 работ, включая такие картины, как "Бумер", "Хозяйка детского дома", "Возвращение "Броненосца"", "Солдаты", "Две судьбы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь омельченко, коронавирус covid-19, россия