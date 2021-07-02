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Источник сообщил об обысках в департаменте потребрынка Ростовской области
Источник сообщил об обысках в департаменте потребрынка Ростовской области - РИА Новости, 02.07.2021
Источник сообщил об обысках в департаменте потребрынка Ростовской области
Силовики проводят обыски у главы департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:36
2021-07-02T10:36
россия
аксайский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски у главы департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Он уточнил, что правоохранители устанавливают причастность чиновников к незаконным действиям, которые были выявлены на рынках Аксайского района. "Фигурантом дела она не является", - добавил он.В приемной департамента потребительского рынка области РИА Новости сообщили, что Теларова находится на рабочем месте, однако пригласить ее к телефону отказались.В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. Источник уточнял, что на рынках были выявлены многочисленные нарушения.
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россия, аксайский район, ростовская область, происшествия
Источник сообщил об обысках в департаменте потребрынка Ростовской области
10:36 02.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Источник сообщил об обысках в департаменте потребрынка Ростовской области

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски у главы департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По месту жительства и на работе у Теларовой проводятся обыски", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что правоохранители устанавливают причастность чиновников к незаконным действиям, которые были выявлены на рынках Аксайского района. "Фигурантом дела она не является", - добавил он.
В приемной департамента потребительского рынка области РИА Новости сообщили, что Теларова находится на рабочем месте, однако пригласить ее к телефону отказались.
В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.
Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. Источник уточнял, что на рынках были выявлены многочисленные нарушения.
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