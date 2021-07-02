https://ria.ru/20210702/obyski-1739539708.html

Источник сообщил об обысках в департаменте потребрынка Ростовской области

Источник сообщил об обысках в департаменте потребрынка Ростовской области - РИА Новости, 02.07.2021

Источник сообщил об обысках в департаменте потребрынка Ростовской области

Силовики проводят обыски у главы департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:36

2021-07-02T10:36

2021-07-02T10:36

россия

аксайский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски у главы департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Он уточнил, что правоохранители устанавливают причастность чиновников к незаконным действиям, которые были выявлены на рынках Аксайского района. "Фигурантом дела она не является", - добавил он.В приемной департамента потребительского рынка области РИА Новости сообщили, что Теларова находится на рабочем месте, однако пригласить ее к телефону отказались.В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. Источник уточнял, что на рынках были выявлены многочисленные нарушения.

https://ria.ru/20210602/khabarovsk-1735183292.html

россия

аксайский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аксайский район, ростовская область, происшествия