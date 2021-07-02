https://ria.ru/20210702/obstrel-1739531915.html

В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 02.07.2021

В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

Один ополченец погиб, один ранен в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:47

2021-07-02T09:47

2021-07-02T09:48

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Один ополченец погиб, один ранен в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции ДНР."В результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб и один получил ранения", - сказал представитель Народной милиции.Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по республике около 100 мин и артснарядов.

https://ria.ru/20210701/obstrel-1739503358.html

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире