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В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 02.07.2021
В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
Один ополченец погиб, один ранен в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:47
2021-07-02T09:48
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Один ополченец погиб, один ранен в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции ДНР."В результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб и один получил ранения", - сказал представитель Народной милиции.Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по республике около 100 мин и артснарядов.
https://ria.ru/20210701/obstrel-1739503358.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире
В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
09:47 02.07.2021 (обновлено: 09:48 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР заявили, что один человек погиб и один ранен при обстреле со стороны украинских силовиков

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Один ополченец погиб, один ранен в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции ДНР.
"В результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб и один получил ранения", - сказал представитель Народной милиции.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по республике около 100 мин и артснарядов.
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