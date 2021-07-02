https://ria.ru/20210702/noutbuk-1739544203.html

В России представили ноутбук отечественной разработки "Гравитон"

В России представили ноутбук отечественной разработки "Гравитон" - РИА Новости, 02.07.2021

В России представили ноутбук отечественной разработки "Гравитон"

Выпущен ноутбук "Гравитон Н15И-К2", который отвечает требованиям импортозамещения. Лэптоп стал разработкой российской компании 3Logic Group. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:52

2021-07-02T10:52

2021-07-02T13:05

наука

windows

компьютерные технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Выпущен ноутбук "Гравитон Н15И-К2", который отвечает требованиям импортозамещения. Лэптоп стал разработкой российской компании 3Logic Group.В компьютере использована материнская плата, созданная отечественными специалистами, а вот процессор — привычный Intel Core i5 восьмого поколения. Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым FullHD-экраном, максимальный объем оперативной памяти составляет 32 Гб, одновременно могут работать 2,5-дюймовый диск и М.2-накопитель.Лэптоп работает как на Windows 10, так и на отечественных операционных системах Astra Linux или Astra. "Гравитон Н15И-К2" получил заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения.Ноутбук, созданный для госзаказчиков и коммерческих организаций, пока не будет представлен в рознице. Стоимость отечественного ноу-хау не раскрывается.

https://ria.ru/20210531/avrora-1734940196.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии