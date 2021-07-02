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Наука
https://ria.ru/20210702/noutbuk-1739544203.html
В России представили ноутбук отечественной разработки "Гравитон"
В России представили ноутбук отечественной разработки "Гравитон" - РИА Новости, 02.07.2021
В России представили ноутбук отечественной разработки "Гравитон"
Выпущен ноутбук "Гравитон Н15И-К2", который отвечает требованиям импортозамещения. Лэптоп стал разработкой российской компании 3Logic Group. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:52
2021-07-02T13:05
наука
windows
компьютерные технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Выпущен ноутбук "Гравитон Н15И-К2", который отвечает требованиям импортозамещения. Лэптоп стал разработкой российской компании 3Logic Group.В компьютере использована материнская плата, созданная отечественными специалистами, а вот процессор — привычный Intel Core i5 восьмого поколения. Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым FullHD-экраном, максимальный объем оперативной памяти составляет 32 Гб, одновременно могут работать 2,5-дюймовый диск и М.2-накопитель.Лэптоп работает как на Windows 10, так и на отечественных операционных системах Astra Linux или Astra. "Гравитон Н15И-К2" получил заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения.Ноутбук, созданный для госзаказчиков и коммерческих организаций, пока не будет представлен в рознице. Стоимость отечественного ноу-хау не раскрывается.
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windows, компьютерные технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии

В России представили ноутбук отечественной разработки "Гравитон"

10:52 02.07.2021 (обновлено: 13:05 02.07.2021)
 
© 3Logic GroupНоутбук Гравитон Н15И-К2
Ноутбук Гравитон Н15И-К2
© 3Logic Group
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Выпущен ноутбук "Гравитон Н15И-К2", который отвечает требованиям импортозамещения. Лэптоп стал разработкой российской компании 3Logic Group.
В компьютере использована материнская плата, созданная отечественными специалистами, а вот процессор — привычный Intel Core i5 восьмого поколения. Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым FullHD-экраном, максимальный объем оперативной памяти составляет 32 Гб, одновременно могут работать 2,5-дюймовый диск и М.2-накопитель.
Лэптоп работает как на Windows 10, так и на отечественных операционных системах Astra Linux или Astra. "Гравитон Н15И-К2" получил заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения.
Ноутбук, созданный для госзаказчиков и коммерческих организаций, пока не будет представлен в рознице. Стоимость отечественного ноу-хау не раскрывается.
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