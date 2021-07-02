https://ria.ru/20210702/naznachenie-1739534926.html
Путин назначил Виталия Игнатенко главой Общественного телевидения России
Путин назначил Виталия Игнатенко главой Общественного телевидения России - РИА Новости, 02.07.2021
Путин назначил Виталия Игнатенко главой Общественного телевидения России
Президент России Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:07
2021-07-02T10:07
2021-07-02T10:07
общественное телевидение россии
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739118234_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_6a5c8c544bf80f113ec31db397f87f1f.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739118234_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_a8606c3131f9d2981a7c9a31033b33b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общественное телевидение россии, владимир путин, общество
Путин назначил Виталия Игнатенко главой Общественного телевидения России
Президент Путин назначил Виталия Игнатенко главой Общественного телевидения России