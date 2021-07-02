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Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, заявил Бирюков
Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, заявил Бирюков - РИА Новости, 02.07.2021
Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, заявил Бирюков
Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:37
2021-07-02T12:37
2021-07-02T12:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, москвичи сегодня забыли о потерях в электрических и водных сетях."Москвичи уже сегодня считают нормой каждый день, проснувшись, видеть электрический свет, не думать о том, что нет тепла в доме или отсутствует вода. Они уверены полностью в том, что ничего не случится", - добавил заммэра.
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петр бирюков, москва, общество
Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, заявил Бирюков
Заммэра Москвы Бирюков заявил, что инженерные системы столицы ежегодно обновляются на 2,4%