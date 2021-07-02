https://ria.ru/20210702/moskva-1739568783.html

Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, заявил Бирюков

Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, заявил Бирюков - РИА Новости, 02.07.2021

Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, заявил Бирюков

Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:37

2021-07-02T12:37

2021-07-02T12:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Инженерные системы Москвы ежегодно обновляются на 2,4%, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, москвичи сегодня забыли о потерях в электрических и водных сетях."Москвичи уже сегодня считают нормой каждый день, проснувшись, видеть электрический свет, не думать о том, что нет тепла в доме или отсутствует вода. Они уверены полностью в том, что ничего не случится", - добавил заммэра.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество