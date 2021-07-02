https://ria.ru/20210702/moskva-1739549100.html
Серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, заявила Ракова
Серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, заявила Ракова - РИА Новости, 02.07.2021
Серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, заявила Ракова
Каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:17
2021-07-02T11:17
2021-07-02T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547210_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_9a9ea44d1f7f66e50015794f7248aa68.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии" в рамках Московского урбанистического форума."Серьезные глобальные изменения в социальной сфере и, в первую очередь, в здравоохранении, которые у нас появились, они все сыграли нам на пользу, дали базу, которую мы сейчас используем. Каких-то таких серьёзных пробелов в существующей системе, мне кажется, нет, если бы они были, мы не могли бы оперативно со всем справиться", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, что бы она хотела изменить, если бы знала о приближении пандемии."На сегодняшний день мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать его постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо", - сказала Ракова в ходе пленарного заседания международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии" в рамках Московского урбанистического форума.По ее словам, резервные койки будут консервироваться. "В определенный период при потребности будем их разворачивать", - уточнила заммэра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/koronavirus-1739547478.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82e44b1d723023fb277e6da4776ed48e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва
Серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, заявила Ракова
11:17 02.07.2021 (обновлено: 11:31 02.07.2021)
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти сделают все, чтобы не допустить локдауна
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы
нет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
на пленарном заседании международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии" в рамках Московского урбанистического форума.
"Серьезные глобальные изменения в социальной сфере и, в первую очередь, в здравоохранении, которые у нас появились, они все сыграли нам на пользу, дали базу, которую мы сейчас используем. Каких-то таких серьёзных пробелов в существующей системе, мне кажется, нет, если бы они были, мы не могли бы оперативно со всем справиться", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, что бы она хотела изменить, если бы знала о приближении пандемии.
"На сегодняшний день мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать его постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо", - сказала Ракова в ходе пленарного заседания международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии" в рамках Московского урбанистического форума.
По ее словам, резервные койки будут консервироваться. "В определенный период при потребности будем их разворачивать", - уточнила заммэра.
"Локдаун - это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не объявлять локдаун. И так всеми "любимые" QR-коды и система социального мониторинга - это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна" , - заявила Ракова.