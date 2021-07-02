https://ria.ru/20210702/moskva-1739549100.html

Серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, заявила Ракова

Серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, заявила Ракова - РИА Новости, 02.07.2021

Серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, заявила Ракова

Каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:17

2021-07-02T11:17

2021-07-02T11:31

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии" в рамках Московского урбанистического форума."Серьезные глобальные изменения в социальной сфере и, в первую очередь, в здравоохранении, которые у нас появились, они все сыграли нам на пользу, дали базу, которую мы сейчас используем. Каких-то таких серьёзных пробелов в существующей системе, мне кажется, нет, если бы они были, мы не могли бы оперативно со всем справиться", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, что бы она хотела изменить, если бы знала о приближении пандемии."На сегодняшний день мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать его постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо", - сказала Ракова в ходе пленарного заседания международного конгресса Urban Health "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии" в рамках Московского урбанистического форума.По ее словам, резервные койки будут консервироваться. "В определенный период при потребности будем их разворачивать", - уточнила заммэра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/koronavirus-1739547478.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва