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Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков - РИА Новости, 02.07.2021
Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
Мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам в самое неудобное для них время: ранним утром, ночью, в разгар рабочего дня понедельника, когда людям РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T05:07
2021-07-02T05:07
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам в самое неудобное для них время: ранним утром, ночью, в разгар рабочего дня понедельника, когда людям трудно сконцентрироваться и принять решение, а выбор вида мошеннической операции во многом завит от времени года, рассказали РИА Новости эксперты Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России.В такой ситуации, по ее словам, даже финансово подкованный человек может дать слабину и попасться на удочку злоумышленников. "Приучите себя, что нельзя принимать серьезные решения "здесь и сейчас". Всегда берите паузу, чтобы все обдумать или посоветоваться с близкими", - советует эксперт."Рост числа преступлений, связанных с финансовым мошенничеством, продолжается с прошлого года и, кажется, только набирает обороты. Даже прослеживается некая сезонность: зимой был всплеск кибермошенничества, весной в разы увеличилась активность телефонных мошенников, сейчас прогнозируют рост преступлений, связанных с онлайн-покупкой туристических продуктов и авиабилетов", – рассказал директор института Владимир Назаров.Он напомнил, что эта тема поднималась в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина. "Хорошо, что проблема поднимается на самом высоком уровне. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и Банка России позволит не допустить проведения сомнительных банковских операций", – уверен Назаров.Однако эксперты подчеркивают, что даже самый пристальной контроль со стороны государства полностью не решит проблему. "Более 60% несанкционированных операций со счетами совершаются мошенниками с использованием методов социальной инженерии. То есть это ситуации, когда главную помощь злоумышленникам, по сути, оказывают сами граждане, у которых есть абсолютно законное право распоряжаться собственными деньгами. В итоге преступления совершаются руками жертв и более половины из них остаются нераскрытыми из-за невозможности установить личность подозреваемого", – пояснил Назаров.Эксперт отметил, что алгоритмы, по которым действуют злоумышленники, постоянно меняются. "Чтобы не попасться на уловки преступников, вовсе необязательно понимать, какие конкретно фразы или технические уловки они используют. Достаточно критически относиться к любым неожиданным звонкам и запомнить основные правила финансовой безопасности: никогда не сообщайте по телефону личную информацию, пароли, коды, любые данные по счету или карте, не теряйте самообладания, даже если вам говорят, что вы рискуете потерять деньги, и найдите в себе силы как можно скорее сказать "нет" и повесить трубку", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/moshenniki-1739478989.html
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россия, общество
Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:07 02.07.2021
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам в самое неудобное для них время: ранним утром, ночью, в разгар рабочего дня понедельника, когда людям трудно сконцентрироваться и принять решение, а выбор вида мошеннической операции во многом завит от времени года, рассказали РИА Новости эксперты Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России.
"Как правило, телефонные мошенники стараются подобрать самый неудобный для жертвы момент. Звонки могут поступать рано утром или ночью. Это может быть разгар рабочего дня понедельника, вечер пятницы, новогодние каникулы, майские праздники или период отпусков. Задача злоумышленников – застать жертву в то время, когда ей сложнее всего критически анализировать информацию", - заявила замдиректора центра Анна Горелик.
В такой ситуации, по ее словам, даже финансово подкованный человек может дать слабину и попасться на удочку злоумышленников. "Приучите себя, что нельзя принимать серьезные решения "здесь и сейчас". Всегда берите паузу, чтобы все обдумать или посоветоваться с близкими", - советует эксперт.
"Рост числа преступлений, связанных с финансовым мошенничеством, продолжается с прошлого года и, кажется, только набирает обороты. Даже прослеживается некая сезонность: зимой был всплеск кибермошенничества, весной в разы увеличилась активность телефонных мошенников, сейчас прогнозируют рост преступлений, связанных с онлайн-покупкой туристических продуктов и авиабилетов", – рассказал директор института Владимир Назаров.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Он напомнил, что эта тема поднималась в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина. "Хорошо, что проблема поднимается на самом высоком уровне. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и Банка России позволит не допустить проведения сомнительных банковских операций", – уверен Назаров.
Однако эксперты подчеркивают, что даже самый пристальной контроль со стороны государства полностью не решит проблему. "Более 60% несанкционированных операций со счетами совершаются мошенниками с использованием методов социальной инженерии. То есть это ситуации, когда главную помощь злоумышленникам, по сути, оказывают сами граждане, у которых есть абсолютно законное право распоряжаться собственными деньгами. В итоге преступления совершаются руками жертв и более половины из них остаются нераскрытыми из-за невозможности установить личность подозреваемого", – пояснил Назаров.
Эксперт отметил, что алгоритмы, по которым действуют злоумышленники, постоянно меняются. "Чтобы не попасться на уловки преступников, вовсе необязательно понимать, какие конкретно фразы или технические уловки они используют. Достаточно критически относиться к любым неожиданным звонкам и запомнить основные правила финансовой безопасности: никогда не сообщайте по телефону личную информацию, пароли, коды, любые данные по счету или карте, не теряйте самообладания, даже если вам говорят, что вы рискуете потерять деньги, и найдите в себе силы как можно скорее сказать "нет" и повесить трубку", - сказал он.
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