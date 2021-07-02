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В Свердловской области два человека погибли от удара молнии
В Свердловской области два человека погибли от удара молнии - РИА Новости, 03.07.2021
В Свердловской области два человека погибли от удара молнии
Два человека погибли от удара молнии на озере Балтым в Свердловской области, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-02T21:53
2021-07-03T01:09
россия
скр
валерий горелых
гумвд
александр шульга
свердловская область
верхняя пышма
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Два человека погибли от удара молнии на озере Балтым в Свердловской области, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых."Вечером 2 июля на озере Балтым, на территории Верхнепышминского городского округа Свердловской области, в результате удара молнии погибли два человека. Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило от бригады "скорой помощи" в 19.15 (17.15 мск). Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что на берегу водоема, среди других отдыхавших, находились две семьи: Богдашовы и Патрушевы, ранее между собой не знакомые", - сказал Горелых.Он добавил, что от внезапно наступившей непогоды в виде сильного ливня и грозы с порывами ветра члены обеих семей укрылись в беседке, и в это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью. Один из мужчин скончался сразу, а второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики "скорой помощи", но он, тем не менее, умер. Личности обоих погибших представители МВД установили: это мужчины по имени Андрей, 1986 года рождения, и Георгий, 1988 года рождения.Как сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следственный отдел по городу Верхняя Пышма областного СКР по факту гибели двух мужчин проводит доследственную проверку."При внешнем осмотре тел погибших у них обнаружены следы ожогов, характерные при ударе молнии. В ходе проверки сотрудники Следственного комитета опрашивают непосредственных очевидцев происшествия, тела умерших направлены на экспертизу в целях установления точной причины смерти", - отметил Шульга.
https://ria.ru/20210627/molniya-1738821524.html
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свердловская область
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россия, скр, валерий горелых, гумвд, александр шульга, свердловская область, верхняя пышма, происшествия
В Свердловской области два человека погибли от удара молнии
21:53 02.07.2021 (обновлено: 01:09 03.07.2021)
 
© AP Photo / Gyorgy Varga/MTIВспышка молнии в городе Надьканижа, Венгрия
Вспышка молнии в городе Надьканижа, Венгрия - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / Gyorgy Varga/MTI

В Свердловской области два человека погибли от удара молнии на озере Балтым

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Два человека погибли от удара молнии на озере Балтым в Свердловской области, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
"Вечером 2 июля на озере Балтым, на территории Верхнепышминского городского округа Свердловской области, в результате удара молнии погибли два человека. Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило от бригады "скорой помощи" в 19.15 (17.15 мск). Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что на берегу водоема, среди других отдыхавших, находились две семьи: Богдашовы и Патрушевы, ранее между собой не знакомые", - сказал Горелых.
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Он добавил, что от внезапно наступившей непогоды в виде сильного ливня и грозы с порывами ветра члены обеих семей укрылись в беседке, и в это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью. Один из мужчин скончался сразу, а второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики "скорой помощи", но он, тем не менее, умер. Личности обоих погибших представители МВД установили: это мужчины по имени Андрей, 1986 года рождения, и Георгий, 1988 года рождения.
Как сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следственный отдел по городу Верхняя Пышма областного СКР по факту гибели двух мужчин проводит доследственную проверку.
"При внешнем осмотре тел погибших у них обнаружены следы ожогов, характерные при ударе молнии. В ходе проверки сотрудники Следственного комитета опрашивают непосредственных очевидцев происшествия, тела умерших направлены на экспертизу в целях установления точной причины смерти", - отметил Шульга.
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РоссияСКРВалерий ГорелыхГУМВДАлександр ШульгаСвердловская областьВерхняя ПышмаПроисшествия
 
 
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