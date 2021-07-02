https://ria.ru/20210702/leningrad-1739400229.html

Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда

Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 02.07.2021

Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда

Создатель сериалов "Викинги" и "Тюдоры" Майкл Херст снимет сериал по книге "Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944" Анны Рид, сообщает... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T07:10

2021-07-02T07:10

2021-07-02T07:10

культура

кино и сериалы

новости культуры

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Создатель сериалов "Викинги" и "Тюдоры" Майкл Херст снимет сериал по книге "Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944" Анны Рид, сообщает Deadline. Херст напишет сценарий. Производством проекта занимаются компании Range Media Partners и Orangery Productions (последняя принадлежит Светлане и Алексею Кузьмичевым)."Так как подлинный голос людей — это самое важное, для того чтобы рассказать правдивую историю, поэтому самый лучший источник — это дневники, которые вели тогда многие люди, особенно женщины, жившие в городе", — говорит Херст. Сценарист отметил, что большинство героев в сериале — женщины. Такое решение объясняется не только тем, что часто они игнорируются в исторических отчетах.Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

https://ria.ru/20210624/lundgren-1738208442.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, блокада ленинграда (1941-1944)