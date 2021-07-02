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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210702/leningrad-1739400229.html
Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 02.07.2021
Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
Создатель сериалов "Викинги" и "Тюдоры" Майкл Херст снимет сериал по книге "Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944" Анны Рид, сообщает... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T07:10
2021-07-02T07:10
культура
кино и сериалы
новости культуры
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Создатель сериалов "Викинги" и "Тюдоры" Майкл Херст снимет сериал по книге "Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944" Анны Рид, сообщает Deadline. Херст напишет сценарий. Производством проекта занимаются компании Range Media Partners и Orangery Productions (последняя принадлежит Светлане и Алексею Кузьмичевым)."Так как подлинный голос людей — это самое важное, для того чтобы рассказать правдивую историю, поэтому самый лучший источник — это дневники, которые вели тогда многие люди, особенно женщины, жившие в городе", — говорит Херст. Сценарист отметил, что большинство героев в сериале — женщины. Такое решение объясняется не только тем, что часто они игнорируются в исторических отчетах.Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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кино и сериалы, новости культуры, блокада ленинграда (1941-1944)

Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда

07:10 02.07.2021
 
© AFP 2021 / Getty Images/Daniel KnightonМайкл Херст
Майкл Херст - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Daniel Knighton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Создатель сериалов "Викинги" и "Тюдоры" Майкл Херст снимет сериал по книге "Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944" Анны Рид, сообщает Deadline.
Херст напишет сценарий. Производством проекта занимаются компании Range Media Partners и Orangery Productions (последняя принадлежит Светлане и Алексею Кузьмичевым).
"Так как подлинный голос людей — это самое важное, для того чтобы рассказать правдивую историю, поэтому самый лучший источник — это дневники, которые вели тогда многие люди, особенно женщины, жившие в городе", — говорит Херст.
Сценарист отметил, что большинство героев в сериале — женщины. Такое решение объясняется не только тем, что часто они игнорируются в исторических отчетах.
"Многие ленинградские мужчины ушли на фронт и погибли, а женщины остались. Я думаю, что это правильно — рассказать историю блокады через женский опыт", — считает Херст.
Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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