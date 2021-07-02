https://ria.ru/20210702/kurban-1739559814.html

Курбан-байрам на Кавказе пройдет без массовых гуляний

Курбан-байрам на Кавказе пройдет без массовых гуляний - РИА Новости, 02.07.2021

Курбан-байрам на Кавказе пройдет без массовых гуляний

Праздник жертвоприношения Курбан байрам, который в этом году отмечают 20 июля, пройдет без массовых гуляний и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:04

2021-07-02T12:04

2021-07-02T12:04

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

исмаил бердиев

московская соборная мечеть

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Праздник жертвоприношения Курбан байрам, который в этом году отмечают 20 июля, пройдет без массовых гуляний и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Его встречают массовыми молитвами и гуляниями. Традиционно в праздник жертвоприношения совершается ритуальное заклание животных. Отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля."Курбан-байрам – ежегодный праздник. В этом году он попадает на пандемию. Мы предупреждаем людей, чтобы они не собирались большими компаниями. Призыв к верующим на Курбан-байрам: сначала со своим ковриком и маской прийти в мечеть, а потом – домой. Это актуально для всех регионов Кавказа", – сказал Бердиев.По его словам, традиционно Курбан-байрам объявлялся региональным выходным. "Надеюсь, в этот раз будет так же. Тем не менее, массовых мероприятий, трапез, гуляний устраивать не будем. Жертвоприношения делаются у себя дома", - подчеркнул муфтий."Мы полностью выполняем ограничения, которые предлагает Роспотребнадзор, они еще не сняты. Намазы будут проходить с соблюдением санитарных норм. Никаких изменений на Курбан-байрам не будет", - заключил собеседник агентства.Ранее председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил РИА Новости, что в столице мечети для прихожан в праздник будут закрыты, но для верующих организуют онлайн-трансляцию проходящих там праздничных молитв и проповедей. По его словам, в Московскую соборную мечеть до пандемии на Курбан-барам приходило более 100 тысяч человек и "в таких условиях соблюсти противовирусные меры невозможно".Доступ в столичные мечети в непраздничные дни для верующих открыт, молитвы проводятся с соблюдением санитарных мер – "дистанция, маски, на входе дезинфицируют руки".

https://ria.ru/20210622/kurban-bayram-1738086025.html

https://ria.ru/20210626/mecheti-1738721233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, исмаил бердиев, московская соборная мечеть, ильдар аляутдинов