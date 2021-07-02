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СК проверяет сообщения об избиении пациентки больницы в Костроме
СК проверяет сообщения об избиении пациентки больницы в Костроме - РИА Новости, 02.07.2021
СК проверяет сообщения об избиении пациентки больницы в Костроме
Следствие проводит проверку по сообщению об избиении пожилой пациентки медицинским работником в больнице в Костроме, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:46
2021-07-02T16:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
кострома
происшествия
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БРЯНСК, 2 июл – РИА Новости. Следствие проводит проверку по сообщению об избиении пожилой пациентки медицинским работником в больнице в Костроме, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как санитарка в одной из городских больниц Костромы пытается перевернуть пациентку на бок, та не дается, за что медработник наносит стонущей женщине несколько ударов ладонью по лицу."Следственными органами СК РФ по Костромской области организовано проведение доследственной проверки по информации, опубликованной в средствах массовой информации, об избиении медицинским работником в больнице в городе Костроме пожилой пациентки", - говорится в сообщении.В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также свидетелей и очевидцев. Следствием будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала и руководства больницы, следует из сообщения.
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россия
костромская область
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353
60
Санитарка бьет пожилую пациентку по лицу в больнице Костромы
Следствие проводит проверку по сообщению об избиении пожилой пациентки медицинским работником в больнице в Костроме. Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как санитарка в одной из городских больниц Костромы пытается перевернуть пациентку на бок, та не дается, за что медработник наносит стонущей женщине несколько ударов ладонью по лицу.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, кострома, происшествия
СК проверяет сообщения об избиении пациентки больницы в Костроме
15:46 02.07.2021 (обновлено: 16:29 02.07.2021)
 

Следствие проводит проверку по сообщению об избиении пожилой пациентки в больнице в Костроме

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БРЯНСК, 2 июл – РИА Новости. Следствие проводит проверку по сообщению об избиении пожилой пациентки медицинским работником в больнице в Костроме, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как санитарка в одной из городских больниц Костромы пытается перевернуть пациентку на бок, та не дается, за что медработник наносит стонущей женщине несколько ударов ладонью по лицу.
"Следственными органами СК РФ по Костромской области организовано проведение доследственной проверки по информации, опубликованной в средствах массовой информации, об избиении медицинским работником в больнице в городе Костроме пожилой пациентки", - говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также свидетелей и очевидцев. Следствием будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала и руководства больницы, следует из сообщения.
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