Нападения на сербов в Косово участились, заявили в Белграде
"Все нападения, которые все интенсивнее происходят в отношении сербского народа в Косово и Метохии, сопровождаются взрывными заявлениями носителей власти в Приштине. Беспокоит тот факт, что никто из их политиков не осудил ни один инцидент, не задержаны исполнители, молчат и представители европейских и мировых организаций, чьей задачей является поддержание мира, свободы и безопасности в Косово", - говорится в сообщении сербского ведомства.
"Всего спустя день после того как албанские экстремисты сломали флагшток и украли знамя СПЦ на входе в монастырь Грачаница, а спустя несколько часов в соцсетях обнародовали скандальную съемку его сожжения, утром (в четверг – ред.) произошел новый инцидент близ Грачаницы. На трассе Лапле-Село – Грачаница на билборде с изображением монастыря появилась надпись "Албания – ОАК (Освободительная армия Косово)", - указала канцелярия.
Такая надпись вызвала большую тревогу у местных сербов. Руководство муниципалитета Грачаница призвало международный контингент KFOR под эгидой НАТО в крае обеспечить их безопасность, так как "полиция самопровозглашенного Косово не может этого сделать". Инцидент в четверг произошел в день приезда в Косово генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который провел встречи с командованием KFOR и косовоалбанскими властями.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО с марта по июнь.
Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово и Метохии. Согласно информации на сайте международной миссии KFOR, в ней сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.