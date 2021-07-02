https://ria.ru/20210702/kosovo-1739558857.html

Нападения на сербов в Косово участились, заявили в Белграде

Нападения на сербов в Косово участились, заявили в Белграде - РИА Новости, 02.07.2021

Нападения на сербов в Косово участились, заявили в Белграде

Участившиеся нападения на сербов и их имущество, а также объекты Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово подогреваются косовоалбанскими политиками в... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:00

2021-07-02T12:00

2021-07-02T12:00

религия и мировоззрение

россия

сербская православная церковь

освободительная армия косово

евросоюз

черногория

греция

йенс столтенберг

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155189/48/1551894875_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_96e4244496dc598219b5623c1b47026a.jpg

БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Участившиеся нападения на сербов и их имущество, а также объекты Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово подогреваются косовоалбанскими политиками в Приштине, заявляет канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии."Все нападения, которые все интенсивнее происходят в отношении сербского народа в Косово и Метохии, сопровождаются взрывными заявлениями носителей власти в Приштине. Беспокоит тот факт, что никто из их политиков не осудил ни один инцидент, не задержаны исполнители, молчат и представители европейских и мировых организаций, чьей задачей является поддержание мира, свободы и безопасности в Косово", - говорится в сообщении сербского ведомства."Всего спустя день после того как албанские экстремисты сломали флагшток и украли знамя СПЦ на входе в монастырь Грачаница, а спустя несколько часов в соцсетях обнародовали скандальную съемку его сожжения, утром (в четверг – ред.) произошел новый инцидент близ Грачаницы. На трассе Лапле-Село – Грачаница на билборде с изображением монастыря появилась надпись "Албания – ОАК (Освободительная армия Косово)", - указала канцелярия.Такая надпись вызвала большую тревогу у местных сербов. Руководство муниципалитета Грачаница призвало международный контингент KFOR под эгидой НАТО в крае обеспечить их безопасность, так как "полиция самопровозглашенного Косово не может этого сделать". Инцидент в четверг произошел в день приезда в Косово генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который провел встречи с командованием KFOR и косовоалбанскими властями.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО с марта по июнь.Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово и Метохии. Согласно информации на сайте международной миссии KFOR, в ней сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

https://ria.ru/20210520/dechany-1733096833.html

россия

черногория

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, черногория, греция, йенс столтенберг, справки, в мире