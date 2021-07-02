Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210702/kosovo-1739558857.html
Нападения на сербов в Косово участились, заявили в Белграде
Нападения на сербов в Косово участились, заявили в Белграде - РИА Новости, 02.07.2021
Нападения на сербов в Косово участились, заявили в Белграде
Участившиеся нападения на сербов и их имущество, а также объекты Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово подогреваются косовоалбанскими политиками в... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:00
2021-07-02T12:00
религия и мировоззрение
россия
сербская православная церковь
освободительная армия косово
евросоюз
черногория
греция
йенс столтенберг
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155189/48/1551894875_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_96e4244496dc598219b5623c1b47026a.jpg
БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Участившиеся нападения на сербов и их имущество, а также объекты Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово подогреваются косовоалбанскими политиками в Приштине, заявляет канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии."Все нападения, которые все интенсивнее происходят в отношении сербского народа в Косово и Метохии, сопровождаются взрывными заявлениями носителей власти в Приштине. Беспокоит тот факт, что никто из их политиков не осудил ни один инцидент, не задержаны исполнители, молчат и представители европейских и мировых организаций, чьей задачей является поддержание мира, свободы и безопасности в Косово", - говорится в сообщении сербского ведомства."Всего спустя день после того как албанские экстремисты сломали флагшток и украли знамя СПЦ на входе в монастырь Грачаница, а спустя несколько часов в соцсетях обнародовали скандальную съемку его сожжения, утром (в четверг – ред.) произошел новый инцидент близ Грачаницы. На трассе Лапле-Село – Грачаница на билборде с изображением монастыря появилась надпись "Албания – ОАК (Освободительная армия Косово)", - указала канцелярия.Такая надпись вызвала большую тревогу у местных сербов. Руководство муниципалитета Грачаница призвало международный контингент KFOR под эгидой НАТО в крае обеспечить их безопасность, так как "полиция самопровозглашенного Косово не может этого сделать". Инцидент в четверг произошел в день приезда в Косово генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который провел встречи с командованием KFOR и косовоалбанскими властями.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО с марта по июнь.Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово и Метохии. Согласно информации на сайте международной миссии KFOR, в ней сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html
https://ria.ru/20210520/dechany-1733096833.html
россия
черногория
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155189/48/1551894875_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_37d07141a29aa49b5a41d1020d266ec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, черногория, греция, йенс столтенберг, справки, в мире

Нападения на сербов в Косово участились, заявили в Белграде

12:00 02.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Монастырь Грачаница
Косово. Монастырь Грачаница - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Участившиеся нападения на сербов и их имущество, а также объекты Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово подогреваются косовоалбанскими политиками в Приштине, заявляет канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии.
"Все нападения, которые все интенсивнее происходят в отношении сербского народа в Косово и Метохии, сопровождаются взрывными заявлениями носителей власти в Приштине. Беспокоит тот факт, что никто из их политиков не осудил ни один инцидент, не задержаны исполнители, молчат и представители европейских и мировых организаций, чьей задачей является поддержание мира, свободы и безопасности в Косово", - говорится в сообщении сербского ведомства.
"Всего спустя день после того как албанские экстремисты сломали флагшток и украли знамя СПЦ на входе в монастырь Грачаница, а спустя несколько часов в соцсетях обнародовали скандальную съемку его сожжения, утром (в четверг – ред.) произошел новый инцидент близ Грачаницы. На трассе Лапле-Село – Грачаница на билборде с изображением монастыря появилась надпись "Албания – ОАК (Освободительная армия Косово)", - указала канцелярия.
Такая надпись вызвала большую тревогу у местных сербов. Руководство муниципалитета Грачаница призвало международный контингент KFOR под эгидой НАТО в крае обеспечить их безопасность, так как "полиция самопровозглашенного Косово не может этого сделать". Инцидент в четверг произошел в день приезда в Косово генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который провел встречи с командованием KFOR и косовоалбанскими властями.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 08:00Религия и мировоззрение
"Сербы растеряны". В Косово задумали страшное
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО с марта по июнь.
Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово и Метохии. Согласно информации на сайте международной миссии KFOR, в ней сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
Монастырь Высокие Дечаны - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 11:53Религия и мировоззрение
США и страны Европы раскритиковали власти Косово за сербский монастырь
 
Религия и мировоззрениеРоссияСербская православная церковьОсвободительная армия КосовоЕвросоюзЧерногорияГрецияЙенс СтолтенбергСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
02:56У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния