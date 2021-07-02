https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739566306.html

В Алтайском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19

В Алтайском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

В Алтайском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19

Новые ограничения вводят в Алтайском крае, из-за роста числа больных коронавирусом запрещается заполнять открытые бассейны более чем наполовину от вместимости,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:29

2021-07-02T12:29

2021-07-02T12:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор томенко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Новые ограничения вводят в Алтайском крае, из-за роста числа больных коронавирусом запрещается заполнять открытые бассейны более чем наполовину от вместимости, также под запрет попадают все массовые мероприятия, на которых присутствует более 50 человек, заявил глава региона Виктор Томенко."Дополнительно к уже действующим мерам запрещаем все массовые мероприятия на территории края численностью свыше 50 человек. Размещение граждан в помещениях – театрах, кинотеатрах, спортивных клубах и т.д. – не более 50% от их вместимости, и к этому пункту добавляются еще открытые бассейны", - цитирует пресс-служба Томенко заявление губернатора по итогам заседания оперштаба.По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории Алтайского края в течение последних трех недель отмечается рост заболеваемости коронавирусом от 33 до 70% еженедельно. Ежедневный темп прироста составляет в течение недели от 6 до 8 %."В структуре заболеваемости доля Барнаула составила 47%. Мы видим снижение заболевших в Барнауле и распространение инфекции по территории Алтайского края. Это Тальменский район, Павловский, Первомайский, Шелаболихинский, Новоалтайск, Рубцовск, Бийск, Славгород и Заринск", - отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко.Министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что за последнюю неделю ситуация потребовала увеличения коечного фонда для лечения коронавирусной инфекции."Напомню, на прошлой неделе было 1 812 коек, сейчас 3 158. Свободный коечный фонд составляет 18 %. При этом увеличивается доля пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, растет количество пациентов в тяжелом состоянии. Мы принимаем меры для развертывания дополнительной коечной мощности: в планах у нас Мамонтовская ЦРБ, Рубцовская ЦРБ. Со следующей недели перепрофилируем корпус 12 горбольницы Барнаула и готовим краевую больницу для того, чтобы поступающие коронавирусные больные с сопутствующими заболеваниями также могли получать медицинскую помощь", - отметил министр.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739561891.html

алтайский край

барнаул

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, барнаул