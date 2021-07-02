https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739561154.html

В Москве за сутки госпитализировали 1719 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1719 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1719 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1719 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 711 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:08

2021-07-02T12:08

2021-07-02T12:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1719 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 711 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6893 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1719 человек. На ИВЛ находятся 711 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровел еще 6271 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 170 924. В столице скончались 112 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739515296.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество