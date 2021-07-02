https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739558485.html

В Москве штамм "дельта" вытеснил остальные, заявила Ракова

В Москве штамм "дельта" вытеснил остальные, заявила Ракова - РИА Новости, 02.07.2021

В Москве штамм "дельта" вытеснил остальные, заявила Ракова

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной, штамм "дельта" вытеснил остальные штаммы, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:58

2021-07-02T11:58

2021-07-02T19:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной, штамм "дельта" вытеснил остальные штаммы, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется "дельта". Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы", — сказала Ракова.

https://ria.ru/20210701/delta-1739400659.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, коронавирус в россии, москва