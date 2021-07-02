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В Москве штамм "дельта" вытеснил остальные, заявила Ракова
В Москве штамм "дельта" вытеснил остальные, заявила Ракова - РИА Новости, 02.07.2021
В Москве штамм "дельта" вытеснил остальные, заявила Ракова
Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной, штамм "дельта" вытеснил остальные штаммы, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:58
2021-07-02T11:58
2021-07-02T19:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной, штамм "дельта" вытеснил остальные штаммы, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется "дельта". Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы", — сказала Ракова.
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коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, коронавирус в россии, москва
В Москве штамм "дельта" вытеснил остальные, заявила Ракова
11:58 02.07.2021 (обновлено: 19:34 02.07.2021)
Анастасия Ракова заявила, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается сложной