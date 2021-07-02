https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739556245.html

В России выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021

В России выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом

Число новых выявленных случаев COVID-19 в России за сутки превысило 23 тысячи (23 218), рост до 5 561 360, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:48

2021-07-02T11:48

2021-07-02T11:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число новых выявленных случаев COVID-19 в России за сутки превысило 23 тысячи (23 218), рост до 5 561 360, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 218 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 066 (13,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 561 360 случаев заболевания. Темп прироста составляется 0,42%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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