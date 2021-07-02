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В России выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021
В России выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых выявленных случаев COVID-19 в России за сутки превысило 23 тысячи (23 218), рост до 5 561 360, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:48
2021-07-02T11:48
2021-07-02T11:48
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число новых выявленных случаев COVID-19 в России за сутки превысило 23 тысячи (23 218), рост до 5 561 360, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 218 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 066 (13,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 561 360 случаев заболевания. Темп прироста составляется 0,42%.
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В России выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом