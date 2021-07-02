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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Карачаево-Черкесской Республике - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:48
2021-07-02T11:48
2021-07-02T11:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Карачаево-Черкесской Республике - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,12%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,14%, 3. Кабардино-Балкарская Республика - 0,16%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19