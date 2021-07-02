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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Карачаево-Черкесской Республике - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:48

2021-07-02T11:48

2021-07-02T11:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Карачаево-Черкесской Республике - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,12%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,14%, 3. Кабардино-Балкарская Республика - 0,16%", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество