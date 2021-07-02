https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739554649.html

Попова рассказала, от чего зависит ситуация с коронавирусом в России

Попова рассказала, от чего зависит ситуация с коронавирусом в России - РИА Новости, 02.07.2021

Попова рассказала, от чего зависит ситуация с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация в РФ будет зависеть от поведения людей, соблюдения требований, если все быстро привьются,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:44

2021-07-02T11:44

2021-07-02T11:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация в РФ будет зависеть от поведения людей, соблюдения требований, если все быстро привьются, распространение вируса остановится."Она (эпидситуация - ред.) будет зависеть от того, как мы будем соблюдать эти самые правила. Если мы привьемся, а лучше все вместе и сразу, ...тогда все остановится точно так же быстро, как мы сейчас видим развитие", - сказала она, выступая на Московском урбанистическом форуме.Попова отметила, что вирус все равно мутирует, но люди знают, как защититься: защитить органы дыхания, соблюдать дистанцию. Главное сегодня, заявила она, соблюдать требования и привиться."Тогда все закончится очень быстро", - подчеркнула она.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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