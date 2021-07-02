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Попова рассказала, от чего зависит ситуация с коронавирусом в России
Попова рассказала, от чего зависит ситуация с коронавирусом в России - РИА Новости, 02.07.2021
Попова рассказала, от чего зависит ситуация с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация в РФ будет зависеть от поведения людей, соблюдения требований, если все быстро привьются,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:44
2021-07-02T11:44
2021-07-02T11:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация в РФ будет зависеть от поведения людей, соблюдения требований, если все быстро привьются, распространение вируса остановится."Она (эпидситуация - ред.) будет зависеть от того, как мы будем соблюдать эти самые правила. Если мы привьемся, а лучше все вместе и сразу, ...тогда все остановится точно так же быстро, как мы сейчас видим развитие", - сказала она, выступая на Московском урбанистическом форуме.Попова отметила, что вирус все равно мутирует, но люди знают, как защититься: защитить органы дыхания, соблюдать дистанцию. Главное сегодня, заявила она, соблюдать требования и привиться."Тогда все закончится очень быстро", - подчеркнула она.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова рассказала, от чего зависит ситуация с коронавирусом в России
11:44 02.07.2021 (обновлено: 11:48 02.07.2021)
Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России будет зависеть от поведения людей