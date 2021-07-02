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Попова объяснила, зачем нужно прививаться от коронавируса
Попова объяснила, зачем нужно прививаться от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
Попова объяснила, зачем нужно прививаться от коронавируса
Необходимо привиться от COVID-19, чтобы вирус меньше мутировал, контактируя с людьми, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:39
2021-07-02T11:39
2021-07-02T11:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Необходимо привиться от COVID-19, чтобы вирус меньше мутировал, контактируя с людьми, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она напомнила, что вирус не может просто мутировать, для этого ему нужно проходить через человеческий организм. Чтобы не дать вирусу попасть в организм и мутировать, нужно носить маски, подчеркнула Попова.Каждый новый штамм коронавируса чуть сильнее предыдущего, но вирус все равно тот же самый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день – и мы все это видим, – каждый новый штамм… чуть сильнее предыдущего… Но вместе с тем он все равно тот же самый вирус", - сказала Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова объяснила, зачем нужно прививаться от коронавируса
Глава Роспотребнадзора заявила, что нужно привиться от COVID-19, чтобы вирус меньше мутировал