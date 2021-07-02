https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739553783.html

Попова объяснила, зачем нужно прививаться от коронавируса

Попова объяснила, зачем нужно прививаться от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

Попова объяснила, зачем нужно прививаться от коронавируса

Необходимо привиться от COVID-19, чтобы вирус меньше мутировал, контактируя с людьми, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:39

2021-07-02T11:39

2021-07-02T11:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Необходимо привиться от COVID-19, чтобы вирус меньше мутировал, контактируя с людьми, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она напомнила, что вирус не может просто мутировать, для этого ему нужно проходить через человеческий организм. Чтобы не дать вирусу попасть в организм и мутировать, нужно носить маски, подчеркнула Попова.Каждый новый штамм коронавируса чуть сильнее предыдущего, но вирус все равно тот же самый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день – и мы все это видим, – каждый новый штамм… чуть сильнее предыдущего… Но вместе с тем он все равно тот же самый вирус", - сказала Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)