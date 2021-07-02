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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739550967.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 02.07.2021
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Десять регионов России находятся в стадии подъёма по COVID-19, больше половины субъектов Федерации вовремя принимают меры, и ситуация там не ухудшается, заявила РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:26
2021-07-02T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Десять регионов России находятся в стадии подъёма по COVID-19, больше половины субъектов Федерации вовремя принимают меры, и ситуация там не ухудшается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас в подъёме сегодня 10 регионов, а остальные: у нас есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.По ее словам, эти регионы выглядят не так, как Москва, по плотности населения, и в этом их преимущество. Ряд регионов сегодня имеют "значительно стабильную эпидситуацию".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
11:26 02.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Анна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Попова заявила, что десять регионов находятся в стадии подъема по заболеваемости COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Десять регионов России находятся в стадии подъёма по COVID-19, больше половины субъектов Федерации вовремя принимают меры, и ситуация там не ухудшается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас в подъёме сегодня 10 регионов, а остальные: у нас есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.
По ее словам, эти регионы выглядят не так, как Москва, по плотности населения, и в этом их преимущество. Ряд регионов сегодня имеют "значительно стабильную эпидситуацию".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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