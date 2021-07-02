https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739550967.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 02.07.2021

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

Десять регионов России находятся в стадии подъёма по COVID-19, больше половины субъектов Федерации вовремя принимают меры, и ситуация там не ухудшается, заявила РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:26

2021-07-02T11:26

2021-07-02T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Десять регионов России находятся в стадии подъёма по COVID-19, больше половины субъектов Федерации вовремя принимают меры, и ситуация там не ухудшается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас в подъёме сегодня 10 регионов, а остальные: у нас есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.По ее словам, эти регионы выглядят не так, как Москва, по плотности населения, и в этом их преимущество. Ряд регионов сегодня имеют "значительно стабильную эпидситуацию".

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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