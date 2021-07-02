https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739538011.html

В Туве назвали причину вспышки COVID-19 среди детей

В Туве назвали причину вспышки COVID-19 среди детей - РИА Новости, 02.07.2021

В Туве назвали причину вспышки COVID-19 среди детей

Халатность персонала детского лагеря "Байлак" в Туве стала причиной вспышки коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:25

2021-07-02T10:25

2021-07-02T10:25

республика тыва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Халатность персонала детского лагеря "Байлак" в Туве стала причиной вспышки коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса была зафиксирована в тувинском детском лагере "Байлак", где заболели 66 детей и восемь сотрудников. По факту вспышки COVID-19 республиканский главк СК проводит проверку. Власти развернули для детей обсерватор на базе гостиницы "Буян-Бадыргы" в Кызыле.В правительстве республики представители региональных управления Роспотребнадзора, отделения Пенсионного фонда РФ, министерства труда и социальной политики республики, министерства здравоохранения и министерства образования и науки Тувы дали разъяснения по ситуации о закрытии второго сезона работы детских оздоровительных лагерей, о самочувствии детей из лагеря "Байлак" и о новых социальных пособиях на детей, назначение которых началось с 1 июля."Представитель регионального Роспотребнадзора Аляна Дажикай... ответила, что причиной стала халатность персонала лагеря, начиная от начальника и закрепленного педиатра и заканчивая вожатыми отрядов. Они не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования и не предприняли срочных мер по изоляции больного ребенка и не сообщили о ситуации в Центр гигиены и эпидемиологии в республике Тыва, как того требуют инструкции", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Дажикай также прокомментировала ситуацию с лагерем "Орленок", где якобы выявили еще одного ребенка с COVID-19."На самом деле после выявления ребенка с признаками ОРВИ его экстренно эвакуировали в Тандинскую центральную кожуунную (районную – ред.) больницу и взяли анализ. Кроме него мазки взяли еще у 25 детей. На сегодня все результаты ПЦР-исследования оказались отрицательными", - сообщает пресс-служба.На сегодняшний день состояние эвакуированных из "Байлака" характеризуется как средней тяжести, ближе к удовлетворительному. В инфекционном госпитале при Республиканской детской больнице находится на лечении 31 ребенок. С отрицательными анализами выписаны 11 детей. Организован круглосуточный пост в Аграрном лицее-интернате, где размещаются дети с положительным ПЦР, но у которых наблюдается бессимптомное течение заболевания. В обсерваторе в гостинице "Буян-Быдыргы" размещены дети с отрицательными ПЦР. С 29 на 30 июня один ребенок был переведен из обсерватора в Аграрный лицей-интернат.Замминистра труда и соцполитики Чечек Дудуп сообщила, что дети и взрослые, эвакуированные из "Байлака", обеспечены всем жизненно необходимым, в том числе пятиразовым питанием. Единственное, что беспокоит детей – ограниченность досуга. В этом плане помощь оказывают психологи, которые проводят с детьми беседы, и министерство образования – ребятам передали бумагу, карандаши, ручки, раскраски и книги."Тревогу вызывает тот факт, что многие родители требуют отпустить их детей под расписку. Они не понимают всей серьезности сложившейся ситуации и ответственности за этот поступок. Представители Роспотребнадзора и минздрава пояснили, что пострадавших детей и взрослых поместили в изолятор и обсерватор на время инкубационного периода, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции", - отмечает пресс-служба.В минздраве отмечают, что последствия нарушения карантинных мер могут быть катастрофическими, потому что изолированы люди из разных уголков республики. Если один из них покинет изолятор и вернется домой, а после выяснится, что он инфицирован он может заразить своих близких и ближайшее окружение, что может привести к массовым очагам заражения коронавирусом.

https://ria.ru/20210701/vaktsina-1739447508.html

https://ria.ru/20210630/vspyshka-1739165157.html

https://ria.ru/20210623/bolnitsa-1738253726.html

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