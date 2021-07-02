https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739536012.html

Власти рассказали, сколько москвичей переболели COVID-19

Власти рассказали, сколько москвичей переболели COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

Власти рассказали, сколько москвичей переболели COVID-19

Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:12

2021-07-02T10:12

2021-07-02T10:48

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."На сегодняшний день официально переболело уже более 10% жителей", — сказала Ракова на Московском урбанистическом форуме.Заммэра уточнила, что если учитывать перенесших коронавирус бессимптомно или тех, кто не обращался в медучреждение, то количество переболевших необходимо умножить на 3 или 4.Москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших коронавирусом в России, добавила она."От общего объёма переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%", — сказала Ракова.Сколько бы ни было коек, без правильного управления и маршрутизации справиться с пандемией было бы невозможно даже в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Какой бы мощной медицинская система ни была, сколько бы у вас ни было коек, поликлиник, справиться с таким объемом пандемии без правильного управления, гибкого управления, без правильной маршрутизации, сортировки было бы невозможно даже такому крупному городу, как Москва", — заявила Ракова.

https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739468906.html

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