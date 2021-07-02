https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739536012.html
Власти рассказали, сколько москвичей переболели COVID-19
Власти рассказали, сколько москвичей переболели COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
Власти рассказали, сколько москвичей переболели COVID-19
Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:12
2021-07-02T10:12
2021-07-02T10:48
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."На сегодняшний день официально переболело уже более 10% жителей", — сказала Ракова на Московском урбанистическом форуме.Заммэра уточнила, что если учитывать перенесших коронавирус бессимптомно или тех, кто не обращался в медучреждение, то количество переболевших необходимо умножить на 3 или 4.Москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших коронавирусом в России, добавила она."От общего объёма переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%", — сказала Ракова.Сколько бы ни было коек, без правильного управления и маршрутизации справиться с пандемией было бы невозможно даже в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Какой бы мощной медицинская система ни была, сколько бы у вас ни было коек, поликлиник, справиться с таким объемом пандемии без правильного управления, гибкого управления, без правильной маршрутизации, сортировки было бы невозможно даже такому крупному городу, как Москва", — заявила Ракова.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анастасия ракова , москва, общество
Власти рассказали, сколько москвичей переболели COVID-19
10:12 02.07.2021 (обновлено: 10:48 02.07.2021)
Более десяти процентов жителей Москвы переболели COVID-19
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы
, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
"На сегодняшний день официально переболело уже более 10% жителей", — сказала Ракова на Московском урбанистическом форуме.
Заммэра уточнила, что если учитывать перенесших коронавирус бессимптомно или тех, кто не обращался в медучреждение, то количество переболевших необходимо умножить на 3 или 4.
Москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших коронавирусом в России
, добавила она.
"От общего объёма переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%", — сказала Ракова.
Сколько бы ни было коек, без правильного управления и маршрутизации справиться с пандемией было бы невозможно даже в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Какой бы мощной медицинская система ни была, сколько бы у вас ни было коек, поликлиник, справиться с таким объемом пандемии без правильного управления, гибкого управления, без правильной маршрутизации, сортировки было бы невозможно даже такому крупному городу, как Москва", — заявила Ракова.