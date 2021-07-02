https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739515296.html

Ученый назвал заболевание, снижающее вероятность заражения коронавирусом

Ученый назвал заболевание, снижающее вероятность заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021

Ученый назвал заболевание, снижающее вероятность заражения коронавирусом

Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил РИА Новости директор Института иммунологии ФМБА России... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T03:06

2021-07-02T03:06

2021-07-02T05:19

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил РИА Новости директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни."С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения", - уточнил Хаитов.Ранее Хаитов посоветовал аллергикам прививаться от коронавируса в стадии ремиссии.Британские исследователи ранее выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов.По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, — у получивших оба компонента вакцины пациентов распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.Исследователи подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Так, прежние "традиционные" признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка — встречаются у привитых пациентов довольно редко.

https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739371176.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество