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Россия подготовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия подготовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе - РИА Новости, 02.07.2021
Россия подготовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия готовит обновленный вариант своей концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, скоро представит его, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:44
2021-07-02T12:44
2021-07-02T12:53
мид бахрейна
россия
персидский залив
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия готовит обновленный вариант своей концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, скоро представит его, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши друзья проявляют интерес к нашей давней инициативе о концепции коллективной безопасности в зоне Залива. Мы сейчас, с учетом последних событий, работаем над ее обновленной версией. В самое ближайшее время будем готовы ею поделиться с заинтересованными сторонами", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/1730361364.html
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мид бахрейна, россия, персидский залив, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия подготовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе
12:44 02.07.2021 (обновлено: 12:53 02.07.2021)
Лавров сообщил о подготовке нового варианта концепции безопасности в Персидском заливе