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Россия подготовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия подготовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе - РИА Новости, 02.07.2021

Россия подготовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия готовит обновленный вариант своей концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, скоро представит его, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:44

2021-07-02T12:44

2021-07-02T12:53

мид бахрейна

россия

персидский залив

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия готовит обновленный вариант своей концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, скоро представит его, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши друзья проявляют интерес к нашей давней инициативе о концепции коллективной безопасности в зоне Залива. Мы сейчас, с учетом последних событий, работаем над ее обновленной версией. В самое ближайшее время будем готовы ею поделиться с заинтересованными сторонами", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/1730361364.html

россия

персидский залив

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид бахрейна, россия, персидский залив, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире