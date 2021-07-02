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Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть - РИА Новости, 05.07.2021
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы за 7 лет снизилась на 27%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-02T14:58
2021-07-02T14:58
2021-07-05T13:59
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антон кульбачевский
москва
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы за 7 лет снизилась на 27%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на Московском урбанистическом форуме."За 7 лет, с 2014 по 2020 годы, мы снизили концентрацию (взвешенных частиц - ред.) в воздухе на 27%", - сказал Кульбачевский.
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антон кульбачевский, москва, общество