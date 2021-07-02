https://ria.ru/20210702/kontsentratsiya-1739927146.html

Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть

Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть - РИА Новости, 05.07.2021

Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть

Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы за 7 лет снизилась на 27%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-02T14:58

2021-07-02T14:58

2021-07-05T13:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы за 7 лет снизилась на 27%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на Московском урбанистическом форуме."За 7 лет, с 2014 по 2020 годы, мы снизили концентрацию (взвешенных частиц - ред.) в воздухе на 27%", - сказал Кульбачевский.

https://ria.ru/20210701/velodorozhki-1739482385.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва, общество