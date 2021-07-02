Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210702/kontsentratsiya-1739927146.html
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть - РИА Новости, 05.07.2021
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы за 7 лет снизилась на 27%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-02T14:58
2021-07-05T13:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382383_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_c63e7c9d83d25d0d40b14bf77b358a48.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы за 7 лет снизилась на 27%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на Московском урбанистическом форуме."За 7 лет, с 2014 по 2020 годы, мы снизили концентрацию (взвешенных частиц - ред.) в воздухе на 27%", - сказал Кульбачевский.
https://ria.ru/20210701/velodorozhki-1739482385.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382383_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_4ac3bea92a9b323ae4df17fb73d879e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон кульбачевский, москва, общество

Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилась на треть

14:58 02.07.2021 (обновлено: 13:59 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы за 7 лет снизилась на 27%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на Московском урбанистическом форуме.
"За 7 лет, с 2014 по 2020 годы, мы снизили концентрацию (взвешенных частиц - ред.) в воздухе на 27%", - сказал Кульбачевский.
Отдыхающие на территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 19:44
Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
16:00Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
15:59Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
15:58В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
15:56Суд оставил Галявиева в СИЗО
15:55Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае
15:53Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком
15:53В РПЦ высказались об индульгенциях
Лента новостейМолния