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Культура
https://ria.ru/20210702/klyun-1739565799.html
Выставка русского авангардиста Ивана Клюна открылась в Салониках
Выставка русского авангардиста Ивана Клюна открылась в Салониках - РИА Новости, 02.07.2021
Выставка русского авангардиста Ивана Клюна открылась в Салониках
Выставка "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы" открылась в греческих Салониках, сообщила директор Государственной... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:28
2021-07-02T12:28
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греция
третьяковская галерея
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Выставка "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы" открылась в греческих Салониках, сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."У произведений Ивана Клюна невероятная история. Перед отъездом из СССР известный коллекционер Георгий Костаки разделил собранную им коллекцию русского авангарда на две части: одна часть была передана Третьяковской галерее, а другая – отправилась в Грецию. Среди перевезенных работ было множество произведений Клюна, который работал вместе с Казимиром Малевичем, но остался в его тени. Несмотря на это, он оставил след во всех новаторских направлениях своего времени, включая неоимпрессионизм, символизм, кубофутуризм и беспредметное искусство", – рассказала Трегулова.Она добавила, что одновременно с выставкой в Салониках в Третьяковской галерее проходит выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения"."Это совпадение, но оттого оно не менее приятное. Иван Кудряшов – еще один важный для русского авангарда художник. Также нужно отметить, что 32 предмета для экспозиции предоставил Музей искусства модернизма – коллекция Костаки. Надеюсь на то, что мы и в будущем будем работать вместе на благо развитие наших культур", – подчеркнула Трегулова.Мария Цанцаноглу, директор Музея искусства модернизма – коллекция Костаки, где и началась выставка Клюна, рассказала, что экспозиция готовилась больше года.Также она отметила, что сейчас в музее хранится 384 произведения Ивана Клюна, кроме того, сохранен большой и малоизученный архив автора, состоящий из рукописей, книг, статей, собранных им в конце жизни. "В последние годы жизни он занимался архивизацией своего творчества. И мы в ближайшее время займемся его изучением и публикацией. Музей получил грант, который позволит нам раскрыть миру величие этого художника", – отметила Цанцаноглу.Выставка пройдет в Салониках со 2 июля по 19 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210519/kudryashov-1732714146.html
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новости культуры, выставки, музеи, зельфира трегулова, казимир малевич, салоники, греция, третьяковская галерея
Выставка русского авангардиста Ивана Клюна открылась в Салониках
12:28 02.07.2021
 
© Alkmini atelierКаталог выставки "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", которая открылась в греческих Салониках
Каталог выставки Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы, которая открылась в греческих Салониках
© Alkmini atelier

Выставка русского авангардиста Ивана Клюна открылась в Салониках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Выставка "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы" открылась в греческих Салониках, сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"У произведений Ивана Клюна невероятная история. Перед отъездом из СССР известный коллекционер Георгий Костаки разделил собранную им коллекцию русского авангарда на две части: одна часть была передана Третьяковской галерее, а другая – отправилась в Грецию. Среди перевезенных работ было множество произведений Клюна, который работал вместе с Казимиром Малевичем, но остался в его тени. Несмотря на это, он оставил след во всех новаторских направлениях своего времени, включая неоимпрессионизм, символизм, кубофутуризм и беспредметное искусство", – рассказала Трегулова.
© Alkmini atelierРаботы "Семья" и "Жена художника" на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
Работы Семья и Жена художника на выставке Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы, открывшейся в греческих Салониках
1 из 3
Работы "Семья" и "Жена художника" на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
© Alkmini atelier
© Alkmini atelierРаботы на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
Работы на выставке Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы, открывшейся в греческих Салониках
2 из 3
Работы на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
© Alkmini atelier
© Alkmini atelierРаботы на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
Работы на выставке Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы, открывшейся в греческих Салониках
3 из 3
Работы на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
© Alkmini atelier
1 из 3
Работы "Семья" и "Жена художника" на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
© Alkmini atelier
2 из 3
Работы на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
© Alkmini atelier
3 из 3
Работы на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
© Alkmini atelier
Она добавила, что одновременно с выставкой в Салониках в Третьяковской галерее проходит выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения".
"Это совпадение, но оттого оно не менее приятное. Иван Кудряшов – еще один важный для русского авангарда художник. Также нужно отметить, что 32 предмета для экспозиции предоставил Музей искусства модернизма – коллекция Костаки. Надеюсь на то, что мы и в будущем будем работать вместе на благо развитие наших культур", – подчеркнула Трегулова.
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Мария Цанцаноглу, директор Музея искусства модернизма – коллекция Костаки, где и началась выставка Клюна, рассказала, что экспозиция готовилась больше года.

"Открытие выставки для нас – настоящий праздник. Мы работали над экспозицией больше года, долгое время, по понятным причинам, не могли ее открыть. Для нас это будет первая выставка после открытия наших музеев. Выбор на Клюна пал потому, что он мало изучен. Мы хотим исправить эту несправедливость и открыть миру великолепного русского авангардиста", – сказала директор.

© Alkmini atelierМобили на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
Мобили на выставке Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы, открывшейся в греческих Салониках
© Alkmini atelier
Мобили на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
Также она отметила, что сейчас в музее хранится 384 произведения Ивана Клюна, кроме того, сохранен большой и малоизученный архив автора, состоящий из рукописей, книг, статей, собранных им в конце жизни.
© Alkmini atelierРаботы на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
Работы на выставке Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы, открывшейся в греческих Салониках
© Alkmini atelier
Работы на выставке "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы", открывшейся в греческих Салониках
"В последние годы жизни он занимался архивизацией своего творчества. И мы в ближайшее время займемся его изучением и публикацией. Музей получил грант, который позволит нам раскрыть миру величие этого художника", – отметила Цанцаноглу.
Выставка пройдет в Салониках со 2 июля по 19 сентября 2021 года.
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