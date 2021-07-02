https://ria.ru/20210702/khakery-1739518252.html

Посольство России отвергло обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ

Посольство России отвергло обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ - РИА Новости, 02.07.2021

Посольство России отвергло обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ

Российское посольство в США отвергло причастность Москвы к хакерским атаках, о которых говорилось в докладе американского агентства национальной безопасности... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T04:55

2021-07-02T04:55

2021-07-02T07:30

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российское посольство в США отвергло причастность Москвы к хакерским атаках, о которых говорилось в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ).Ранее спецслужбы США и Великобритании в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру.Дипломаты напомнили, что борьба с киберпреступностью являются приоритетом для России и составной частью ее государственной политики по противодействию всем формам криминала.В посольстве отметили, что президент Владимир Путин еще в сентябре прошлого года предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Среди прочего в ней предлагалось поддерживать непрерывные и эффективные каналы связи между компетентными ведомствами двух стран."Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности", - заявили в дипмиссии.В посольстве предложили вместо этого навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России.В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.Официальный Вашингтон обвинил во взломе SolarWinds Россию и ввел санкции, Москва какую-либо причастность ко взлому опровергает. Байден ранее заявлял, что взлом Colonial Pipeline мог проводиться из России, хотя подчеркнул, что у него нет данных, чтобы к этому были причастны российские власти. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.

https://ria.ru/20210702/khakery-1739516184.html

https://ria.ru/20210626/khakery-1738705870.html

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россия, сша, в мире