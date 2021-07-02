https://ria.ru/20210702/khakery-1739516184.html

Касперский оценил уровень уязвимости промышленности перед хакерами

Касперский оценил уровень уязвимости промышленности перед хакерами - РИА Новости, 02.07.2021

Касперский оценил уровень уязвимости промышленности перед хакерами

Российская промышленность менее уязвима перед хакерами, чем американская, потому что компании в РФ не дают развернуться IT-технологиям у себя на производстве,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T03:18

2021-07-02T03:18

2021-07-02T03:18

россия

лаборатория касперского

евгений касперский

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739487549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a17772e47608368cb8aebdafd6eb68ab.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская промышленность менее уязвима перед хакерами, чем американская, потому что компании в РФ не дают развернуться IT-технологиям у себя на производстве, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.А в России как раз наоборот: производство более безопасно, но консервативно, закрыто, в нем не используются все преимущества новых технологий, указал Касперский. Он подчеркнул, что именно поэтому компания создала решение, которое позволяет в безопасном режиме выводить оборудование в сеть, чтобы пользоваться выгодами цифрового столетия."Лаборатория Касперского" разработала решения для умных и подключаемых систем на основе собственной операционной системы KasperskyOS.

https://ria.ru/20210626/khakery-1738705870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лаборатория касперского, евгений касперский, экономика