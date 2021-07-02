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Туризм
https://ria.ru/20210702/keshbek-1739515815.html
Глава Чукотки предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов
Глава Чукотки предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов - РИА Новости, 02.07.2021
Глава Чукотки предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов
Глава Чукотки Роман Копин направил в Ростуризм предложение об увеличении предельного размера туристического кешбэка для приезжающих в регионы российской Арктики РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:14
2021-07-02T03:14
туризм
чукотка
арктика
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
роман копин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин направил в Ростуризм предложение об увеличении предельного размера туристического кешбэка для приезжающих в регионы российской Арктики и ДФО, сообщает правительство региона.Копин направил предложения по развитию туризма в регионе для включения мероприятий в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ адресован руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.Копин отметил, что "арктический" кэшбек позволит снизить стоимость туров и обеспечит интересную программу для туристов в любой сезон.В этом году на Чукотке пройдёт международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон", в 2022 году планируется международный фестиваль "Берингов пролив". Кроме того, в округе состоится международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя".Очередной, четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание на осень, с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря, а в речной круиз - с 1 сентября до конца навигации.
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чукотка, арктика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), роман копин
Глава Чукотки предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов
03:14 02.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Глава Чукотки Роман Копин предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин направил в Ростуризм предложение об увеличении предельного размера туристического кешбэка для приезжающих в регионы российской Арктики и ДФО, сообщает правительство региона.
Копин направил предложения по развитию туризма в регионе для включения мероприятий в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ адресован руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.
"В целях обеспечения доступности туристических пакетов, поддержки событийного туризма, с учётом высокой стоимости затрат на проведение фестивалей Роман Копин предложил увеличить предельный размер туристического кешбэка для туристов, приезжающих на значимые события в регионы российской Арктики и Дальневосточного федерального округа, с 20 до 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Копин отметил, что "арктический" кэшбек позволит снизить стоимость туров и обеспечит интересную программу для туристов в любой сезон.
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"Также необходимо предусмотреть федеральное софинансирование расходов на проведение фестивалей, включая расходы на обустройство временных мест проживания, транспортных расходов, связанных с перевозкой участников и гостей," – добавил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
В этом году на Чукотке пройдёт международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон", в 2022 году планируется международный фестиваль "Берингов пролив". Кроме того, в округе состоится международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя".
Очередной, четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание на осень, с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря, а в речной круиз - с 1 сентября до конца навигации.
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ТуризмЧукоткаАрктикаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Роман Копин
 
 
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