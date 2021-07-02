https://ria.ru/20210702/keshbek-1739515815.html

Глава Чукотки предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов

Глава Чукотки предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов - РИА Новости, 02.07.2021

Глава Чукотки предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов

Глава Чукотки Роман Копин направил в Ростуризм предложение об увеличении предельного размера туристического кешбэка для приезжающих в регионы российской Арктики РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T03:14

2021-07-02T03:14

2021-07-02T03:14

туризм

чукотка

арктика

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

роман копин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин направил в Ростуризм предложение об увеличении предельного размера туристического кешбэка для приезжающих в регионы российской Арктики и ДФО, сообщает правительство региона.Копин направил предложения по развитию туризма в регионе для включения мероприятий в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ адресован руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.Копин отметил, что "арктический" кэшбек позволит снизить стоимость туров и обеспечит интересную программу для туристов в любой сезон.В этом году на Чукотке пройдёт международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон", в 2022 году планируется международный фестиваль "Берингов пролив". Кроме того, в округе состоится международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя".Очередной, четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание на осень, с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря, а в речной круиз - с 1 сентября до конца навигации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/konyukhov-1739475597.html

https://ria.ru/20210628/gektar-1738946585.html

чукотка

арктика

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чукотка, арктика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), роман копин